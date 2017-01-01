عاجل..وأخيرا...بن كيران يتراجع و يعرض على أخنوش و العنصر دخول الإتحاد الدستوري لتشكيل الحكومة..وها علاش ما غادي يرفضوا ﻿

كشفت مصادر مطلعة ''لشوف تيفي'' أن رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنن كيران قدم عرضا جديدا قبل قليل لتشكيل إئتلاف حكومي ، خلال إجتماع قصير عقد بمقر رئاسة الحكومة مع امحند العنصر الأمين العام لحزب

شوف تيفي



كشفت مصادر مطلعة ''لشوف تيفي'' أن رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنن كيران قدم عرضا جديدا قبل قليل لتشكيل إئتلاف حكومي ، خلال إجتماع قصير عقد بمقر رئاسة الحكومة مع امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية وعزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، مباشرة بعد نهاية لقائه مع زعماء الأحزاب .

وأفادت ذات المصادر أن العرض الجديد لرئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران يقضي بموافقته دخول حزب الإتحاد الدستوري ضمن التحالف الحكومي المقبل إلى جانب أحزاب التقدم والإشتراكية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية وحزب رئيس الحكومة العدالة والتنمية.

وأوضحت ذات المصادر، أن الإجتماع القصير الذي يأتي على هامش اللقاء المنظم برئاسة الحكومة والذي حضر إليه زعماء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، لم يعلن فيه عزيز أخنوش وامحند العنصر بقبولهما للمقترح الجديد لرئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران، بل طالباه بمزيد من الوقت للتشاور في العرض مع الهيئات التقريرية لحزبيهما.

وحسب مصادر ''شوف تيفي'' فعزيز أخنوش وامحند العنصر لن يقبلا بالعرض الجديد لرئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، حيث أن حيلة رئيس الحكومة المعين يريد من خلال عرضه الجديد إبعاد حزب الإتحاد الإشتراكي من التواجد في الحكومة المقبلة بأي وسيلة كانت، خاصة بعد التقارب القوي مؤخرا بين الأحزاب المذكورة وحزب الاتحاد الاستراكي .





