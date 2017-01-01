خطير وبالفيديو.. حريق مهول بمحل تجاري يحتوي على عدد كبير من قنينات الغاز بالمحمدية ﻿

اندلع حريق مهول عشية اليوم الجمعة، بمحل تجاري بمدينة المحمدية، وكادت الأمور أن تتحول إلى كارثة حقيقية نظرا لاحتوائه على عدد كبير من قنينات الغاز.

''شوف تيفي''

اندلع حريق مهول عشية اليوم الجمعة، بمحل تجاري بمدينة المحمدية، وكادت الأمور أن تتحول إلى كارثة حقيقية نظرا لاحتوائه على عدد كبير من قنينات الغاز.

وفور اندلاع الحريق بالمحل التجاري الواقع على مستوى حي الراشيدية، حلت شاحنة الوقاية المدنية، بعين المكان وتمكنت من إخماد النيران بصعوبة.

وخلف هذا الحريق خسائر مادية جسيمة، نظرا لاحتواء المحل التجاري على مواد سريعة الاشتعال.