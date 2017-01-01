صادم وبالفيديو..المافيا تقتل مغربيا في إيطاليا ﻿

كشف موقع ''ستريل.أيت'' الإيطالي، بأن مغربيا يدعى ''طارق.ك''، تم اغتياله، عقب تعرضه لإطلاق نار أمام منزله بمنطقة ريجيو كالابريا.

''شوف تيفي''

كشف موقع ''ستريل.أيت'' الإيطالي، بأن مغربيا يدعى ''طارق.ك''، تم اغتياله، عقب تعرضه لإطلاق نار أمام منزله بمنطقة ريجيو كالابريا.

وأوضح المصدر ذاته بأن المغربي البالغ من العمر قيد حياته 35 سنة، أصيب بمجموعة من الطلقات في مناطق مختلفة من جسده، ليفارق الحياة على الفور، مشيرا إلى أن الشرطة الإيطالية فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات هذه الواقعة.

من جهة أخرى، كشفت مصادر إعلامية إيطالية أخرى، بأن المغربي قد يكون سقط ضحية المافيا، وهو الأمر الذي تحاول الشرطة الإيطالية الكشف عنه.