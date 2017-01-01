 بالفيديو..نبيلة منيب تكشف كواليس لقاء بن كيران مع زعماء الأحزاب السياسية لإنتخاب رئيس مجلس النواب ﻿
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بالفيديو..نبيلة منيب تكشف كواليس لقاء بن كيران مع زعماء الأحزاب السياسية لإنتخاب رئيس مجلس النواب

بتاريــخ : 13 يناير 2017 / 21:12 بالفيديو..نبيلة منيب تكشف كواليس لقاء بن كيران مع زعماء الأحزاب السياسية لإنتخاب رئيس مجلس النواب | بوليتيك
بالفيديو..نبيلة منيب تكشف كواليس لقاء بن كيران مع زعماء الأحزاب السياسية لإنتخاب رئيس مجلس النواب
كشفت نبيلة منيب في تصريح خاص ''لشوف تيفي'' أن اللقاء الذي انعقد عشية اليوم بمقر رئاسة الحكومة، بحضور رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران و الرئيس المؤقت لمجلس النواب عبد الواحد الراضي بصفته

شوف تيفي

كشفت نبيلة منيب في تصريح خاص ''لشوف تيفي'' أن اللقاء الذي انعقد عشية اليوم بمقر رئاسة الحكومة، بحضور رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران و الرئيس المؤقت لمجلس النواب عبد الواحد الراضي بصفته البرلماني الأكبر سنا مع زعماء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، تداول في نقطة وحيدة وهي هيكلة البرلمان وإجتماعه للمصادقة على القانون الأساسي للإتحاد الإفريقي في أسرع وقت ممكن.

وأضافت الأمينة العامة للحزب الإشتراكي الموحد، أن النقطة الوحيدة التي تم التداول في شأنها في لقاء اليوم بمقر رئاسة الحكومة، هي الإسراع في هيكلة البرلمان، قبل القمة الإفريقية المقبلة أواخر الشهر الجاري، حيث أن المصادقة على القانون الأساسي للإتحاد الإفريقي تدخل في نطاق إعداد ملف المغرب للعودة إلى الإتحاد الإفريقي، والذي سيكون الملك ممثلا في القمة المرتقبة بأديس أبابا بشكل شخصي للدفاع عن عودة المغرب لحظيرة الإتحاد القاري.

وقالت نبيلة منيب أن الحديث الذي دار في اللقاء إقتصر على الترتيبات القانونية للملف المغربي عبر المصادقة على القانون الأساسي للإتحاد الإفريقي طبقا للمساطر المعروفة داخل هياكل البرلمان، حيث أن الرئاسة المؤقتة في شخص عبد الواحد الراضي ستسهر على إنتخاب رئيس مجلس النواب وإنتخاب هياكله لإحالة القانون الأساسي على اللجنة المختصة وهي لجنة الشؤون الخارجية التي ستدرسه وتبث فيه لإحالته على البرلمان للتصويت عليه في أقرب وقت.

وأفادت نبيلة منيب أن الرئاسة المؤقتة لمجلس النواب في شخص عبد الواحد الراضي سيدعو جميع الفرق البرلمانية ليوم الإثنين 16 يناير 2017 للإجتماع ومباشرة إنتخاب رئيس مجلس النواب بعد الظهيرة، حيث يرتقب الخميس المقبل الإنتهاء من مشروع القانون الأساسي الخاص بالإتحاد الإفريقي.

ونفت منيب أن يكون لقاء اليوم قد تم التطرق فيه إلى الأسماء التي سيتم ترشيحها لشغل منصب رئيس مجلس النواب، حيث أكدت الأستاذة الجامعيةـ أن جميع أعضاء مجلس النواب يمكنهم الترشح للمنصب يوم الإثنين المقبل.

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