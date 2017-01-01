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انفراد: لهذه الأسباب لم يتحفظ المغرب حول مسألة الحدود قبل انضمامه للاتحاد الإفريقي

بتاريــخ : 13 يناير 2017 / 20:23 انفراد: لهذه الأسباب لم يتحفظ المغرب حول مسألة الحدود قبل انضمامه للاتحاد الإفريقي | بوليتيك
انفراد: لهذه الأسباب لم يتحفظ المغرب حول مسألة الحدود قبل انضمامه للاتحاد الإفريقي
في الوقت الذي أبان المغرب عن كامل استعداده للدفاع المشروع عن عودته للاتحاد الإفريقي خلال نهاية الشهر الجاري، تطرق كثيرون، لمسألة الحدود، في إشارة إلى كون المغرب دخل لمنظمة الوحدة الإفريقية سنة 1963

شوف تيفي

في الوقت الذي أبان المغرب عن كامل استعداده للدفاع المشروع عن عودته للاتحاد الإفريقي خلال نهاية الشهر الجاري، تطرق كثيرون، لمسألة الحدود، في إشارة إلى كون المغرب دخل لمنظمة الوحدة الإفريقية سنة 1963 بتحفظ في مسالة حدوده الموروثة، وغادر هذه المنظمة سنة 1984 مخلفا وراءه هذا التحفظ الذي تضمنه ميثاق المنظمة، وبالتالي تساءل هؤلاء عن موقع هذا التحفظ الآن؟ وهل ما زال التحفظ قائما؟
ولتوضيح هذه النقط، قال مصدر خاص لـ ''شوف تيفي''، إن المغرب قام بوضع تحفظ عن حدوده الموروثة عن الاستعمار سنة 1963، لكونه كان يعتبر أن هذه الحدود المورثة ليست هي حدوده الطبيعية.. وبالتالي، فحدود المغرب سنة 2017 واضحة، وهي التي تبدأ من طنجة إلى الكويرة، ومن الحدود الشرقية إلى المحيط الأطلسي. وبالتالي، يضيف المصدر، لو لم يضع المغرب هذا التحفظ سنة 1963 أثناء دخوله لمنظمة الوحدة الإفريقية التي تحول إسمها فيما بعد لمنظمة الاتحاد الإفريقي، واعتبر الحدود الموروثة عن الاستعمار آنذاك هي حدوده النهائية، لما كان للمغرب الحق أن يطالب بعد ذلك بباقي الأراضي التي كانت وقتها خاضعة للاستعمار.. ''إذن لو لم يضع المغرب تحفظا وقتها، لقالوا إن تلك هي حدودك الطبيعية، وعليك احترامها'' يقول المصدر.
وللتوضيح أكثر، أكد مصدرنا، أنه بناء على هذا التحفظ، استرجع المغرب بعد 1963، مدينة سيدي إفني في سنة 1969، ثم استرجع الصحراء المغربية سنة 1975، وقام سنة 1969 بتوقيع اتفافية إفران حول الحدود الشرقية مع الجزائر، واسترجاع واد الذهب سنة 1979.. لذلك، يقول المصدر، لم يبق مشكل الحدود مطروحا للمغرب في 2017، ''كما أن المملكة ليس لها مطالب ترابية الآن لا شرقا ولا جنوبا، فحدودها تمتد من طنجة إلى الكويرة ومن حدودها الشرقية مع الجزائر إلى المحيط.. لكن تبقى مسألة التحفظ الوحيدة للمغرب هي التي تخص مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين وباقي الجزر المستعمرة، وهي في هذه النقطة بالذات لا تهم الاتحاد الإفريقي، ذلك أن المغرب كلما أثير هذا الموضوع، يضع دائما تحفظا، لكن مع الاتحاد الأوربي والأمم المتحدة'' يقول المصدر، قبل أن يضيف، أن المادة التي تضمنها ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1963 حول الحدود، هي نفس المادة التي يتضمنها الآن الاتحاد الإفريقي. ''وبالتالي كان للمغرب تحفظا آنذاك، بينما اليوم ليس لديه أي تحفظ مادام قد استكمل وحدته الترابية باستثناء السليبتين، سبتة ومليلية''.


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المغرب الاتحاد الإفريقي الصحراء المغربية سبتة مليلية

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