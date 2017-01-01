عاجل..ها شنو وقع للمغاربة بسبب الفايسبوك اليوم ﻿

كشفت وسائل إعلام عربية، قبل قليل، بأن مستخدمي موقع الفايسبوك، وجدوا صعوبة ليلة اليوم الجمعة في استخدام حساباتهم الشخصية للتصرف فيها.

''شوف تيفي'':

كشفت وسائل إعلام عربية، قبل قليل، بأن مستخدمي موقع الفايسبوك، وجدوا صعوبة ليلة اليوم الجمعة في استخدام حساباتهم الشخصية للتصرف فيها.

ومن بين الدول التي واجهت هذا المشكل المغرب، حيث توصلت ''شوف تيفي'' بالعديد من الشهادات التي تؤكد عدم قدرة مستخدمي الفايسبوك على الولوج إلى صفحاتهم وحساباتهم الرسمية.

وأوضح مستخدمو الفايسبوك أن هذا المشكل استمر لحوالي 30 دقيقة وهو ما أثار غضبهم واستيائهم لاعتقادهم بأن حساباتهم قد تعرضت للقرصنة، وهو الأمر الذي لم يعلق بخصوصه موقع الفايسبوك.