فيديو صادم..مغربية دارت روينة في طائرة.. وها شنو دارو ليها البوليس الفرنسي ﻿

ظهر مقطع فيديو مثير على قناة ''يوتيوب''، ظهرت خلاله مغربية وهي تعربد داخل طائرة بفرنسا، قبل أن تقوم الشرطة الفرنسية بإنزالها بالقوة من داخل الطائرة.

''شوف تيفي''



ظهر مقطع فيديو مثير على قناة ''يوتيوب''، ظهرت خلاله مغربية وهي تعربد داخل طائرة بفرنسا، قبل أن تقوم الشرطة الفرنسية بإنزالها بالقوة من داخل الطائرة.



وحسب ناشري هذا الفيديو فإن تفاصيله وقعت بمطار مدينة ''كوفن''، حينما اضطرت الشرطة الفرنسية إلى إنزال مسافرة مغربية من على متن رحلة جوية كانت متوجهة إلى مدينة أكادير.



ويوضح هذا الفيديو الذي التقطت تفاصيله كاميرا هاتف نقال لأحد المسافرين، والذي تبلغ مدته أكثر من 7 دقائق، المغربية وهي تتلفظ بكلمات نابية وساقطة، بالإضافة إلى القيام بحركات غير طبيعية وهو الأمر الذي أثار غضب الركاب بسب تأخر إقلاع الطائرة، ما جعل الشرطة الفرنسية تتدخل وتقوم بإنزالها بالقوة.





