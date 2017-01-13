إنفراد وبالوثيقة... الوزير الوردي يُشيد بالمسؤول عن الصحة بسوس بعد توبيخه من طرف الوالي العدوي ﻿

في رد مباشر على والي جهة سوس ماسة زينب العدوي التي وبخت المدير الجهوي للصحة بسوس، بعد شكاوي الناجين من ''الحافلة المحترقة'' بأمسكرود في الأسبوع الماضي داخل المستشفى الجهوي الحسن الثاني، بعث الوزير

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في رد مباشر على والي جهة سوس ماسة زينب العدوي التي وبخت المدير الجهوي للصحة بسوس، بعد شكاوي الناجين من ''الحافلة المحترقة'' بأمسكرود في الأسبوع الماضي داخل المستشفى الجهوي الحسن الثاني، بعث الوزير المكلف بتدبير وزارة الصحة الحسين الوردي برسالة تنويه وشكر على المجهودات التي بذلها جميع الأطر الصحية بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني.

وحسب رسالة الشكر والتنويه الموجهة ''لعبد المولى بوالمعيزات'' المدير الجهوي للصحة بجهة سوس ماسة ومن خلاله لجميع الأطر الصحي موقعة من طرف الحسين الوردي، حيث أشاد الوزير بالمجهودات ''الحثيثة التي بذلت من طرف الأطر كل حسب موقعه ومسؤولياته للتكفل بضحايا حادث أمسكرود المأساوي سواء منهم القتلى أو الجرحى''.

ووعد الحسين الوردي في رسالته العاملين بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني، ''بأنه سيعمل على تحسين أوضاعهم الإجتماعية وتجويد ظروفهم إشتغالهم كلما سمحت الظروف بذلك''، حيث أثنى الوردي في رسالته على المجهودات التي تبذلها الأطر الصحية بجهة سوس رغم الإكراهات التي يعاني منها القطاع في المغرب بأكمله، داعيا إياهم إلى مواصلة العمل والإجتهاد.

هذا، ووبخت عامل إقليم أكادير إداوتنان زينب العدوي المدير الجهوي للصحة أمام المواطنين مطالبة إياه بتقديم الأدوية مجانا للمصابين في حادثة إحتراق حافلة لنقل المسافرين بأمسكرود والتي خلفت 11 قتيلا والعديد من الجرحى، حيث إلتقط مقطع فيديو لزينب العدوي وهي تنبه المسؤول عن الصحة، أسابيع فقط بعد إنتشار مقطع فيديو لإجتماع من داخل العمالة للوالي زينب العدوي وهي تحذر مدير المديرية الجهوية للتعليم برفع تقارير ضده، للمسؤولين.





