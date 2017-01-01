عاجل..جمعة الحسم ...زعماء الأحزاب السياسية يحددون يوم 16 يناير لإنتخاب رئيس مجلس النواب ﻿

كشفت مصادر مطلعة، أن اللقاء الذي جمع بين زعماء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، بمقر رئاسة الحكومة قبل قليل، إنتهى بتحديد يوم 16 يناير الجاري من أجل انتخاب رئيس لمجلس النواب.

شوف تيفي



كشفت مصادر مطلعة، أن اللقاء الذي جمع بين زعماء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، بمقر رئاسة الحكومة قبل قليل، إنتهى بتحديد يوم 16 يناير الجاري من أجل انتخاب رئيس لمجلس النواب.

ونفت ذات المصادر، أن يكون اللقاء قد تداول في الأسماء المتنافسة على منصب رئيس مجلس النواب، فيما تشير المعطيات المتوفرة أن الحبيب المالكي عن حزب الاتحاد الاشتراكي هو المرشح الأوفر حظا لنيل هذا المنصب، بعد تصريح بن كيران أن حزبه لم يقرر بعد ترشيح عضو بحزبه للمنصب، وكذا حسم حزب الأصالة والمعاصرة الموضوع سابقا بعدم الترشح للمنصب مؤكدا إختياره المعارضة.

وقال ذات المصدر أن الإجتماع تداول المستجدات القارية، خاصة موافقة المجلس الوزاري الأخير بمراكش على القانون الأساسي للإتحاد الإفريقي الذي سينظر في طلب المغرب العودة للإتحاد أواخر الشهر الجاري.



