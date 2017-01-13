صديقة سعد لمجرد الإيطالية تصل إلى المغرب وها شنو غادير ﻿

كشفت عارضة الأزياء الإيطالية و صديقة الفنان المغربي سعد لمجرد ''لورا فريسون'' أنها حلت بالمغرب اليوم الجمعة، بعد حوالي 3 أشهر على اعتقال صديقها ''لمعلم'' بباريس.

شوف تيفي:

كشفت عارضة الأزياء الإيطالية و صديقة الفنان المغربي سعد لمجرد ''لورا فريسون'' أنها حلت بالمغرب اليوم الجمعة، بعد حوالي 3 أشهر على اعتقال صديقها ''لمعلم'' بباريس.

و نشرت ''لورا'' التي كان قد أثارت جدلا واسعا بعلاقتها مع الفنان المغربي سعد لمجرد،صورة أرفقتها بتدوينة قالت فيها إنها تتواجد بالدار البيضاء لملاقاة أصدقائها استعدادا لمشروع عمل جديد على أن تغادر إلى فرنسا.

و كانت لورا قد خرجت بتدوينة مثيرة مباشرة بعد اعتقال سعد لمجرد شهر أكتوبر الماضي، قالت فيها: ''أنا معك بقلبي رغم ما وقع بيننا '' في إشارة منها إلى علاقة سابقة كانت تجمعها بصاحب أغنية ''غلطانة''،الذي أنكر في مناسبات متكررة دخوله في علاقة معها.



و كانت العارضة الإيطالية ''لورا فريس''، شاركت في آخر كليب مع الفنان المغربي سعد لمجرد المعتقل بباريس على خلفية اغتصابه فتاة فرنسية.





