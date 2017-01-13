 صديقة سعد لمجرد الإيطالية تصل إلى المغرب وها شنو غادير ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صديقة سعد لمجرد الإيطالية تصل إلى المغرب وها شنو غادير | ثقافة و فنون

صديقة سعد لمجرد الإيطالية تصل إلى المغرب وها شنو غادير

مثير..ميت يعود للحياة مباشرة بعد جنازته ويطرح سؤالا صادما..وها شنو وقع للعائلة ديالو | مجتمع

مثير..ميت يعود للحياة مباشرة بعد جنازته ويطرح سؤالا صادما..وها شنو وقع للعائلة ديالو

انفراد وبالصور..هذه هي حقيقة التقويسة التي ضربت البوليسية البوكوصة و إصابتها بالوعكة الصحية | مجتمع

انفراد وبالصور..هذه هي حقيقة التقويسة التي ضربت البوليسية البوكوصة و إصابتها بالوعكة الصحية

مصادر...بنكيران لن يدعم ترشيح سعد الدين العثماني لرئاسة مجلس النواب إلا بهذه الشروط | بوليتيك

مصادر...بنكيران لن يدعم ترشيح سعد الدين العثماني لرئاسة مجلس النواب إلا بهذه الشروط

عاجل و بالفيديو..أول رد للفنان المغربي عبد الهادي بلخياط بعد إجراء العملية الجراحية | ثقافة و فنون

عاجل و بالفيديو..أول رد للفنان المغربي عبد الهادي بلخياط بعد إجراء العملية الجراحية

بالصور..هذه هي الأجواء داخل منزل العسكري هشام شهيد الواجب الوطني بالخميسات | مجتمع

بالصور..هذه هي الأجواء داخل منزل العسكري هشام شهيد الواجب الوطني بالخميسات

مثير وبالصور.. بعد فضيحة الماكياج..فضيحة أخرى تلاحق حاتم عمور | ثقافة و فنون

مثير وبالصور.. بعد فضيحة الماكياج..فضيحة أخرى تلاحق حاتم عمور

بالفيديو..تشييع جنازة العسكري شهيد الواجب الوطني بمسقط رأسه بالخميسات | مجتمع

بالفيديو..تشييع جنازة العسكري شهيد الواجب الوطني بمسقط رأسه بالخميسات

صادم وبالصور..العثور على رضيع حديث الولادة بالصرف الصحي بالقنيطرة | حوادث و حقوق

صادم وبالصور..العثور على رضيع حديث الولادة بالصرف الصحي بالقنيطرة

هاشنو ربحنا من بنكيران : حكومة في حكم

صديقة سعد لمجرد الإيطالية تصل إلى المغرب وها شنو غادير

بتاريــخ : 13 يناير 2017 / 18:43 صديقة سعد لمجرد الإيطالية تصل إلى المغرب وها شنو غادير | ثقافة و فنون
صديقة سعد لمجرد الإيطالية تصل إلى المغرب وها شنو غادير
كشفت عارضة الأزياء الإيطالية و صديقة الفنان المغربي سعد لمجرد ''لورا فريسون'' أنها حلت بالمغرب اليوم الجمعة، بعد حوالي 3 أشهر على اعتقال صديقها ''لمعلم'' بباريس.

شوف تيفي:

كشفت عارضة الأزياء الإيطالية و صديقة الفنان المغربي سعد لمجرد ''لورا فريسون'' أنها حلت بالمغرب اليوم الجمعة، بعد حوالي 3 أشهر على اعتقال صديقها ''لمعلم'' بباريس.

و نشرت ''لورا'' التي كان قد أثارت جدلا واسعا بعلاقتها مع الفنان المغربي سعد لمجرد،صورة أرفقتها بتدوينة قالت فيها إنها تتواجد بالدار البيضاء لملاقاة أصدقائها استعدادا لمشروع عمل جديد على أن تغادر إلى فرنسا.
و كانت لورا قد خرجت بتدوينة مثيرة مباشرة بعد اعتقال سعد لمجرد شهر أكتوبر الماضي، قالت فيها: ''أنا معك بقلبي رغم ما وقع بيننا '' في إشارة منها إلى علاقة سابقة كانت تجمعها بصاحب أغنية ''غلطانة''،الذي أنكر في مناسبات متكررة دخوله في علاقة معها.

و كانت العارضة الإيطالية ''لورا فريس''، شاركت في آخر كليب مع الفنان المغربي سعد لمجرد المعتقل بباريس على خلفية اغتصابه فتاة فرنسية.


صديقة سعد لمجرد الإيطالية تصل إلى المغرب وها شنو غادير

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب لورا المدعي العام السراح المؤقت

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل و بالفيديو..أول رد للفنان المغربي عبد الهادي بلخياط بعد إجراء العملية الجراحية | ثقافة و فنون

عاجل و بالفيديو..أول رد للفنان المغربي عبد الهادي بلخياط بعد إجراء العملية الجراحية

مثير وبالصور.. بعد فضيحة الماكياج..فضيحة أخرى تلاحق حاتم عمور | ثقافة و فنون

مثير وبالصور.. بعد فضيحة الماكياج..فضيحة أخرى تلاحق حاتم عمور

مثير..الفنان قادر الجزائري تعرض للنصب في ملهى ليلي في عين الذئاب..وها شنو وقع ليه | ثقافة و فنون

مثير..الفنان قادر الجزائري تعرض للنصب في ملهى ليلي في عين الذئاب..وها شنو وقع ليه

عاجل:الفنان موس ماهر يتوقف عن الغناء لهذا السبب | ثقافة و فنون

عاجل:الفنان موس ماهر يتوقف عن الغناء لهذا السبب

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أول تصريح مؤثر لأم العسكري المغربي هشام الذي قُتل في افريقيا..ولدي مرضي و مات شهيد(فيديو من قلب منزله بالخميسات) | بــووز
منذ 43 دقيقة

أول تصريح مؤثر لأم العسكري المغربي هشام الذي قُتل في افريقيا..ولدي مرضي و مات شهيد(فيديو من قلب منزله بالخميسات)

أول رد للفنان المغربي عبد الهادي بلخياط بعد إجراء العملية الجراحية | تسجيلات صوتية

أول رد للفنان المغربي عبد الهادي بلخياط بعد إجراء العملية الجراحية

أجواء الحزن و الحسرة في قلب منزل العسكري الشاب الذي قُتل في افريقيا بالخميسات(فيديو مؤثر) | خارج البلاطو

أجواء الحزن و الحسرة في قلب منزل العسكري الشاب الذي قُتل في افريقيا بالخميسات(فيديو مؤثر)

قريبة هشام العوزي العسكري الذي قتل بافريقيا من قلب منزله بعد مراسيم الدفن..كنا كنتمناو الوالد ديالو المعتقل يحضر للجنازة فالمنزل و يتلقى التعزية و لكن للأسف | بــووز

قريبة هشام العوزي العسكري الذي قتل بافريقيا من قلب منزله بعد مراسيم الدفن..كنا كنتمناو الوالد ديالو المعتقل يحضر للجنازة فالمنزل و يتلقى التعزية و لكن للأسف

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

صديقة سعد لمجرد الإيطالية تصل إلى المغرب وها شنو غادير | ثقافة و فنون
منذ 26 دقيقة

صديقة سعد لمجرد الإيطالية تصل إلى المغرب وها شنو غادير

مثير..ميت يعود للحياة مباشرة بعد جنازته ويطرح سؤالا صادما..وها شنو وقع للعائلة ديالو | مجتمع

مثير..ميت يعود للحياة مباشرة بعد جنازته ويطرح سؤالا صادما..وها شنو وقع للعائلة ديالو

انفراد وبالصور..هذه هي حقيقة التقويسة التي ضربت البوليسية البوكوصة و إصابتها بالوعكة الصحية | مجتمع

انفراد وبالصور..هذه هي حقيقة التقويسة التي ضربت البوليسية البوكوصة و إصابتها بالوعكة الصحية

مصادر...بنكيران لن يدعم ترشيح سعد الدين العثماني لرئاسة مجلس النواب إلا بهذه الشروط | بوليتيك

مصادر...بنكيران لن يدعم ترشيح سعد الدين العثماني لرئاسة مجلس النواب إلا بهذه الشروط

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.