مثير..ميت يعود للحياة مباشرة بعد جنازته ويطرح سؤالا صادما..وها شنو وقع للعائلة ديالو ﻿

عاشت عائلة صينية بمقاطعة سيتشوان، الرعب والهلع الشديد، بعد أن وقفت على عودة قريبها المسن إلى الحياة وهو في طريقه للمقبرة.

''شوف تيفي''



عاشت عائلة صينية بمقاطعة سيتشوان، الرعب والهلع الشديد، بعد أن وقفت على عودة قريبها المسن إلى الحياة وهو في طريقه للمقبرة.



وحسب موقع ''العربية.نت'' فقد أثار رجل مسنّ ''ميت'' ذعر عائلته، عندما استيقظ من نعشه وهو في طريقه إلى المقبرة، ليسأل ''إلى أين أنا ذاهب؟''.

وأوضح الموقع ذاته بأن المسنّ المتقاعد والبالغ من العمر 75 عاماً،كان على وشك أن يوارى جثمانه الثرى، وقد جرى تحضيره للدفن بعد أن توقف عن التنفس، في حين بردت قدماه ويداه، ليعتقد ابنه ونحو عشرة من أقاربه، أنه قد أصبح في عداد الموتى.

وأضاف المصدر ذاته بأن المسن المدعو هوانغ مينغ تشيوان وبعد ساعات من موته المفترض والشروع في مراسيم الجنازة، فتح غطاء التابوت الخشبي، وجلس ليسأل أولاده ''ماذا يحدث؟ هل تُحضِّرون جنازتي؟''.

وقال المسن في تعليقه على الواقعة إنه شاهد أكاليل الزهور، والحلي، وغيرها من الأدلة التي تشير إلى وداعه، قبل أن يقوم ابنه على الفور برفعه من التابوت، موجها اعتذاره للناس.