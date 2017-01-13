انفراد وبالصور..هذه هي حقيقة التقويسة التي ضربت البوليسية البوكوصة و إصابتها بالوعكة الصحية ﻿

أكد مصدر ''شوف تيفي'' بأن ''نزهة'' الشرطية الفاسية التي اشتهرت أخيرا بمواقع التواصل الاجتماعي، باشرت اليوم الجمعة عملها بشكل عادي بمدينة فاس، مما يفند كل الأخبار الرائجة كونها تعرضت لوعكة صحية.

''شوف تيفي''

أكد مصدر ''شوف تيفي'' بأن ''نزهة'' الشرطية الفاسية التي اشتهرت أخيرا بمواقع التواصل الاجتماعي، باشرت اليوم الجمعة عملها بشكل عادي بمدينة فاس، مما يفند كل الأخبار الرائجة كونها تعرضت لوعكة صحية.

وأوضح المصدر ذاته بأن الشرطية الفاسية، زاولت عملها بشكل روتيني في تنظيم حركة السير على مستوى شارع لافيات .

تجدر الإشارة إلى أن مصادر إعلامية، نشرت خبرا، يفيد بأن الشرطية ''نزهة'' التي أشعلت صورتها الجميلة الصفحات الفايسبوكية مباشرة بعد ارتدائها الزِّي الجديد، أصيبت بوعكة صحية مفاجئة، وقد تقدمت بطلب لرؤسائها للحصول على الراحة لمدة ثلاثة أيام.