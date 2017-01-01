مصادر...بنكيران لن يدعم ترشيح سعد الدين العثماني لرئاسة مجلس النواب إلا بهذه الشروط ﻿

أكد مصدر مقرب من رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، عن وجود تنسيق مسبق بين حزب العدالة والتنمية وحزب الإستقلال وحزب التقدم والإشتراكية، قبل الحضور للإجتماع المزمع عقده عشية اليوم بمقر رئاسة

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أكد مصدر مقرب من رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، عن وجود تنسيق مسبق بين حزب العدالة والتنمية وحزب الإستقلال وحزب التقدم والإشتراكية، قبل الحضور للإجتماع المزمع عقده عشية اليوم بمقر رئاسة الحكومة، يقضي بترشيح نائب برلماني ينتمي لأحد الأحزاب الثلاثة إن تم فرض أي عضو لا ينتمي لأحزاب الأغلبية الحكومية السابقة.

وأضاف ذات المصدر الذي طالب بعدم ذكر إسمه، أن ترشيح سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أو نور الدين مضيان البرلماني والقيادي بحزب الإستقلال، مشروط بنتائج إجتماع اليوم الذي سينعقد بمقر رئاسة الحكومة، حيث أن بن كيران سيحاول إقناع زعماء الأحزاب الأخرى بضرورة ترشيح برلماني ينتمي للأحزاب التي ينوي التحالف معها لتشكيل الحكومة المقبلة، فإن تم الإتفاق على إسم يحظى بإتفاق الجميع فلن يقدم العثماني ترشيحه لمنصب رئيس مجلس النواب.

وأفاد ذات المصدر، أن إتفاق زعماء الأحزاب السياسية مساء اليوم على شخصية خارج حزب التجمع الوطني للأحرار أو الحركة الشعبية، سيدفع ببن كيران وحلفائه إلى الذهاب إلى مجلس النواب ومحاولة ترشيح أحد الأعضاء من حزب العدالة والتنمية أو حزب الإستقلال رغم صعوبة حصولهم على الأغلبية عدديا.

هذا، وتشير أغلب المعطيات المتوفرة قبل الإجتماع الحاسم، عن شبه إجماع من قبل 5 أحزاب سياسية على القيادي في حزب الإتحاد الإشتراكي لحبيب المالكي لمنصب رئيس مجلس النواب، فيما يعارض بن كيران وحزبه الخطوة على إعتبار أن حزب الإتحاد الإشتراكي خارج التحالف الحكومي.





