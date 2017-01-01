عاجل و بالفيديو..أول رد للفنان المغربي عبد الهادي بلخياط بعد إجراء العملية الجراحية ﻿

شوف تيفي:
طمأن الفنان المغربي عبد الهادي بلخياط الجمهور المغربي اليوم الجمعة ،من خلال اتصال هاتفي مع ''شوف تيفي'' حول حالته الصحية بعد العملية الجراحية التي أجراها خلال الأسبوع الجاري .
و قال قيدوم الفنانين المغاربة المعتزل،إنه بخير و يتماثل للشفاء بعد أسبوع على إجراء العملية الجراحية على مستوى ''المرارة''.
و كانت مريم بلخياط ابنة الفنان المغربي ،كشفت عن معاناة أبيها الصحية من خلال تدوينة عبر صفحتها الخاصة بالفايسبوك.
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