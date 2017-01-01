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عاجل و بالفيديو..أول رد للفنان المغربي عبد الهادي بلخياط بعد إجراء العملية الجراحية

بتاريــخ : 13 يناير 2017 / 17:46 عاجل و بالفيديو..أول رد للفنان المغربي عبد الهادي بلخياط بعد إجراء العملية الجراحية | ثقافة و فنون
عاجل و بالفيديو..أول رد للفنان المغربي عبد الهادي بلخياط بعد إجراء العملية الجراحية
طمأن الفنان المغربي عبد الهادي بلخياط الجمهور المغربي اليوم الجمعة ،من خلال اتصال هاتفي مع ''شوف تيفي'' حول حالته الصحية بعد العملية الجراحية التي أجراها خلال الأسبوع الجاري .

شوف تيفي:

طمأن الفنان المغربي عبد الهادي بلخياط الجمهور المغربي اليوم الجمعة ،من خلال اتصال هاتفي مع ''شوف تيفي'' حول حالته الصحية بعد العملية الجراحية التي أجراها خلال الأسبوع الجاري .

و قال قيدوم الفنانين المغاربة المعتزل،إنه بخير و يتماثل للشفاء بعد أسبوع على إجراء العملية الجراحية على مستوى ''المرارة''.
و كانت مريم بلخياط ابنة الفنان المغربي ،كشفت عن معاناة أبيها الصحية من خلال تدوينة عبر صفحتها الخاصة بالفايسبوك.

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المغرب شوف تيفي عبد الهادي بلخياط عملية جراحية

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