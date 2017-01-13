بالصور..هذه هي الأجواء داخل منزل العسكري هشام شهيد الواجب الوطني بالخميسات ﻿

يعرف منزل عائلة ''هشام'' شهيد الواجب الوطني بالخميسات في هذه اللحظات، حالة من الحزن الشديد، عقب فقدان ووفاة الراحل بطريقة مؤلمة خارج أرض الوطن.

''شوف تيفي''

يعرف منزل عائلة ''هشام'' شهيد الواجب الوطني بالخميسات في هذه اللحظات، حالة من الحزن الشديد، عقب فقدان ووفاة الراحل بطريقة مؤلمة خارج أرض الوطن.

وحسب موفد ''شوف تيفي'' فإن منزل الراحل، يعرف وجود المعزيين الذين حلوا بعين المكان من أجل تقديم الدعم المعنوي لعائلة الفقيد المكلومة على فلذة كبدها.

تجدر الإشارة إلى أن الراحل، لقي مصرعه، الأسبوع الماضي، رفقة عسكري مغربي آخر، في هجوم مسلح على بعثة للأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى.