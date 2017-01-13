 مثير وبالصور.. بعد فضيحة الماكياج..فضيحة أخرى تلاحق حاتم عمور ﻿
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مثير وبالصور.. بعد فضيحة الماكياج..فضيحة أخرى تلاحق حاتم عمور | ثقافة و فنون

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مثير وبالصور.. بعد فضيحة الماكياج..فضيحة أخرى تلاحق حاتم عمور

بتاريــخ : 13 يناير 2017 / 17:30 مثير وبالصور.. بعد فضيحة الماكياج..فضيحة أخرى تلاحق حاتم عمور | ثقافة و فنون
مثير وبالصور.. بعد فضيحة الماكياج..فضيحة أخرى تلاحق حاتم عمور
مازالت المشاكل تتوالى على رأس الفنان حاتم عمور، فبعد فضيحة اللوك الذي ظهر به في سهرة رأس السنة في القناة الثانية والذي أغضب جمهوره، ها هو مول القيثارة الفنان التشكيلي حمزة النتيفي ينتفض في وجه

شوف تيفي
مازالت المشاكل تتوالى على رأس الفنان حاتم عمور، فبعد فضيحة اللوك الذي ظهر به في سهرة رأس السنة في القناة الثانية والذي أغضب جمهوره، ها هو مول القيثارة الفنان التشكيلي حمزة النتيفي ينتفض في وجه عمور، ويطالب بباقي مستحقاته فضلا أنه غاضب لعدم ذكره في مجموعة من المناسبات.
وقال النتيفي لـشوف تيفي أن حاتم عمور يتفادى الحديث عن شخصه، وهو الذي كان سببا في ظهور القيثارة بتلك الجمالية التشكيلية في كليب أغنيته الأخيرة، مشيرا إلى أن الكثيرين داخل المغرب وخارجه أعجبوا كثيرا بطريقة الرسوم على القيثارة، وهو ما أكده عمور في أكثر من مناسبة.
وأضاف النتيفي متحدثا لشوف تيفي أن القيثارة كانت هي البوز في الكليب، مشيرا إلى أنه لم يأخذ حقوقه كاملة من حاتم عمور، فضلا عن تهميشه لشخصه في كل مناسبة يحضرها حاتم عمور ولا يذكره بالاسم.

وتضامن الكثيرون مع حمزة النتيفي المؤسس لفكرة المدرسة المتمردة المجددة،بعد الضرر الفني الذي لحقه، كما اعتبره.

بعد فضيحة الماكياج..فضيحة أخرى تلاحق حاتم عمور بعد فضيحة الماكياج..فضيحة أخرى تلاحق حاتم عمور بعد فضيحة الماكياج..فضيحة أخرى تلاحق حاتم عمور بعد فضيحة الماكياج..فضيحة أخرى تلاحق حاتم عمور بعد فضيحة الماكياج..فضيحة أخرى تلاحق حاتم عمور

 

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مثير وبالصور.. بعد فضيحة الماكياج..فضيحة أخرى تلاحق حاتم عمور

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