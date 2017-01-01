بالفيديو..تشييع جنازة العسكري شهيد الواجب الوطني بمسقط رأسه بالخميسات ﻿

تم اليوم الجمعة تشييع جثمان العسكري ''هشام'' بمسقط رأسه بمدينة الخميسات وسط حضور كبير للسلطات المحلية، وأيضا لبعض أفراد القوات الملكية المسلحة.

''شوف تيفي''

تم اليوم الجمعة تشييع جثمان العسكري ''هشام'' بمسقط رأسه بمدينة الخميسات وسط حضور كبير للسلطات المحلية، وأيضا لبعض أفراد القوات الملكية المسلحة.

ووري الراحل الثرى بمقبرة سيدي غريب بمدينة الخميسات، وانطلقت مراسيم الجنازة من زنقة الداخلة بحي الظاهري الذي تواجد به منزل عائلة شهيد الواجب الوطني.

تجدر الإشارة إلى أن الراحل، لقي مصرعه رفقة عسكري آخر بدولة إفريقيا الوسطى خلال تعرض بعثة تابعة للأمم المتحدة لهجوم مسلح.