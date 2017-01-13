صادم وبالصور..العثور على رضيع حديث الولادة بالصرف الصحي بالقنيطرة ﻿

عثر قبل قليل، على جثة رضيع حديث الولادة، داخل قناة للصرف الصحي قرب مدخل دوار ''الشانطي'' بالمنطقة الفيضية بسيدي يحي الغرب بإقليم القنيطرة.

شوف تيفي



عثر قبل قليل، على جثة رضيع حديث الولادة، داخل قناة للصرف الصحي قرب مدخل دوار ''الشانطي'' بالمنطقة الفيضية بسيدي يحي الغرب بإقليم القنيطرة.

وأثارت جثة الرضيع ضجة و استفزاز المواطنين الذين إحتشدوا بعدد كبير أمام المشهد المقزز لجثة الرضيع الحديث الولادة، حيث تفيد الملامح الأولية أن عمره يتراوح ما بين الخمس و الستة أشهر حسب تعبير بعض النساء الحاضرات .

وكشف رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفرع سيدي يحي الغرب حميد لغريز في إتصال هاتفي مع ''شوف تيفي'' أن الساكنة المحتشدة في مسرح الجريمة، أثارت مجموعة من التساؤلات والشكوك لجثة الرضيع، الذي تعرض للتشويه.

وأفادت ذات المصادر، أنه لحد الساعة لازالت ظروف الواقعة يلفها الغموض، حيث تم إنتشال جثة الجنين الميت بواسطة سيارة الوقاية المدنية بحضور رجال الأمن و السلطات المحلية، للوقوف على الجريمة البشعة و إتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في الواقعة.





