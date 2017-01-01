عطار فكازا كيبيع دردك ديال المؤخرة وها شنو وقع ليه مع زوج زبونته ﻿

اهتز حي اسباتة بالدار البيضاء اليوم الجمعة على وقع اعتداء عنيف تعرض له صاحب محل عطارة، يُروج حبوب ''دردك'' التي تساعد النساء على الزيادة في الوزن في مناطق حساسة.

شوف تيفي:

اهتز حي اسباتة بالدار البيضاء اليوم الجمعة على وقع اعتداء عنيف تعرض له صاحب محل عطارة، يُروج حبوب ''دردك'' التي تساعد النساء على الزيادة في الوزن في مناطق حساسة.

و تعود تفاصيل الواقعة حسب شهود عاينوا الحادث لشوف تيفي، عندما اكتشف زوج حبوب دردك عند زوجته و اعترفت له الأخيرة أنها تقتنيها من العطار المتواجد بالقرب من مقر سكناهم لينزل الزوج و يعتدي على العطار بعد مشادات كلامية بينهما انتهت بالعنف.

و قد تدخل الجيران لفض النزاع الذي تسبب في جروح على مستوى الوجه و العينين ''للعطار'' الذي أقفل محله و غادر منزله مخافة أن يشتكي عليه الزوج للشرطة.