بالفيديو.. هذا هو مصير السعودي الذي عذب رضيعته بطريقة بشعة ﻿

كشفت وسائل إعلام سعودية، بأن الشرطة تمكنت من إيقاف السعودي الذي هز فيديو تعنيفه لرضيعته بطريقة بشعة مواقع التواصل الاجتماعي.

''شوف تيفي''



كشفت وسائل إعلام سعودية، بأن الشرطة تمكنت من إيقاف السعودي الذي هز فيديو تعنيفه لرضيعته بطريقة بشعة مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت المصادر ذاتها بأن شرطة مكة المكرمة، أوقفت أمس الخميس، الشخص الذي عذب طفلته، ومن المنتظر أن يتم متابعته بتهم الإهمال والإيذاء وسوء التعامل.



ومن جهة أخرى أكد المحامي عمر العمودي لموقع ''العربية.نت''، أن سوء معاملة الطفل مُجَرم بناء على نظام حماية الطفل بالسعودية، حيث يقضي القانون بنقل الحضانة وتعزير الأب المخالف للأنظمة، نظرا للتأثيرات النفسية والبدنية للطفلة، مشيرا إلى أن المحكمة الجزائية هي المختصة بنظر دعوى المدعي العام نيابة عن الطفل ومحاكم الأحوال الشخصية لمسائل الحضانة.



تجدر الإشارة إلى أن أم الرضيعة، وهي سورية الجنسية،كانت قد نشرت مقطع فيديو صادم على توتير، كشفت من خلاله بأن طليقها السعودي، يقوم بتعنيف طفلتهما حتى تعود إليه، وهو الأمر الذي جعل السلطات السعودية تتحرك وتفتح تحقيقا في الموضوع قبل أن تتمكن من إيقاف الأب وإنقاذ الرضيعة.