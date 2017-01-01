عاجل.. نايضة في خنيفرة: مُقاول يسكب البنزين على جسده ويضع بندقية صيد على رأسه..وهذه هي التفاصيل الصادمة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن منجم جبل عوام بمنطقة مريرت التابعة لإقليم خنيفرة، يعرف في هذه اللحظات حالة استنفار أمني كبير، وذلك لإقناع شخص عن العدول عن فكرة الانتحار.

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" بأن منجم جبل عوام بمنطقة مريرت التابعة لإقليم خنيفرة، يعرف في هذه اللحظات حالة استنفار أمني كبير، وذلك لإقناع شخص عن العدول عن فكرة الانتحار.



وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن هذا الشخص وهو مقاول معروف بالمنطقة، قام بسكب كمية من البنزين على جسده، بالإضافة إلى وضع بندقية صيد من عيار 12 ميلمتر على رأسه، موجها اتهامات للشركة المكلفة بمنجم جبل عوام بتلاعبها بمداخيله التي تحصل عليه.

وأضاف المصدر ذاته بأن هذا المقاول الذي يعمل مع الشركة المشرفة عن المنجم، رفض الاستجابة لمطالب السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي بالعدول عن فكرة الانتحار.



