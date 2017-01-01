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مؤلم وبالفيديو والصور..بسبب تعرضها للتحرش الجنسي: طفلة تبلغ 13 سنة تبث لحظة انتحارها بالفايسبوك

بتاريــخ : 13 يناير 2017 / 16:06 مؤلم وبالفيديو والصور..بسبب تعرضها للتحرش الجنسي: طفلة تبلغ 13 سنة تبث لحظة انتحارها بالفايسبوك | دولي
مؤلم وبالفيديو والصور..بسبب تعرضها للتحرش الجنسي: طفلة تبلغ 13 سنة تبث لحظة انتحارها بالفايسبوك
كشفت وسائل إعلام عالمية،عن واقعة مثيرة وصادمة، بطلتها طفلة تبلغ من العمر 13 سنة، قامت ببث لحظة انتحارها باستخدام خاصية المباشر على الفايسبوك.


"شوف تيفي"


كشفت وسائل إعلام عالمية،عن واقعة مثيرة وصادمة، بطلتها طفلة تبلغ من العمر 13 سنة، قامت ببث لحظة انتحارها باستخدام خاصية المباشر على الفايسبوك.

وأوضحت المصادر ذاتها بأن الفتاة، قالت في الفيديو، إنها تعرضت للتحرش الجنسي من قبل أحد أفراد عائلتها، ولهذا قررت الانتحار بشنق نفسها بمنزلها بمدينة "كيدرتون" في مقاطعة "بولك" بولاية "جورجيا" الأمريكية.

وتطرقت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية للواقعة، وقد أكدت بأن الفيديو الذي يوثق لحظة انتحار الفتاة "كايتلين نيكول دايفس" انتشر على الإنترنت، وحقق نسبة مهمة من المشاهدات.

وأضافت "الدايلي ميل" بأن الشرطة، سارعت إلى منزل الضحية لإنقاذها، لكن تم إعلان وفاتها بعد نقلها إلى المستشفى؛ وتمت إزالة فيديو الانتحار من على صفحتها على الفايسبوك.


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