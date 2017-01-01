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مثير.. المعتقل المغربي صلاح عبد السلام منفذ هجوم باريس يبعث برسالة صادمة لزوجته من سجن فلوري وهذا ما قاله لها

بتاريــخ : 13 يناير 2017 / 16:04 مثير.. المعتقل المغربي صلاح عبد السلام منفذ هجوم باريس يبعث برسالة صادمة لزوجته من سجن فلوري وهذا ما قاله لها | دولي
مثير.. المعتقل المغربي صلاح عبد السلام منفذ هجوم باريس يبعث برسالة صادمة لزوجته من سجن فلوري وهذا ما قاله لها
صلاح عبد السلام، الناجي الوحيد من الجهاديين الذين نفذوا اعتداءات باريس في 13 نونبر2015 بباريس، والذي لا يزال حسب مصادر فرنسية يرفض التحدث إلى القضاة حيث يخضع لحراسة مشددة أكثر من أي مسجون آخر، منذ

شوف تيفي:

صلاح عبد السلام، الناجي الوحيد من الجهاديين الذين نفذوا اعتداءات باريس في 13 نونبر2015 بباريس، والذي لا يزال حسب مصادر فرنسية يرفض التحدث إلى القضاة حيث يخضع لحراسة مشددة أكثر من أي مسجون آخر، منذ توقيفه في 27 أبريل، وإدخاله سجن فلوري ميروجيس جنوب باريس.

وكشفت صحيفة ليبراسيون الفرنسية اليوم الجمعة عن بعض المقاطع التي جاءت في رسالة صلاح عبد السلام لزوجته بحرفيتها، بما تتضمنه من أغلاط إملائية، حيث بدأت الرسالة حسب المصدر ذاته على النحو التالي "اكتب إليك دون أن أعرف من أين أبدأ، لقد تلقيت رسائلك ولا يمكنني أن أقول ما إذا كانت تجعلني أشعر بالسرور أم لا، لكن المؤكد هو أنها سمحت لي بتمضية بعض الوقت مع العالم الخارجي".

وتابع عبد السلام الذي كتب رسالته بخط صغير ومنتظم، بحسب الصحيفة: "أولا، لا أخشى التعبير عن شيء من داخلي، لأنني لا أخجل مما أنا عليه ثم ما الذي يمكن أن يقال عني أسوأ مما قيل حتى الآن؟".

وأضاف: "أنت صادقة وسأكون صادقاً معك، وإذا كنت أسألك عن دوافعك فلأنني أريد أن أتأكد أنك لا تحبينني فقط لأني نجم أو مثَل أعلى لأنني أتلقى رسائل مشابهة ولا أكترث لها، لأن الله وحده جدير بالعبادة".

ومضى عبد السلام يقول: "لا أسعى إلى رفع شأني على الأرض ولا إلى إشاعة الفوضى، كل ما أريده هو الإصلاح، فأنا مسلم، أي سلمت أمري إلى الله (...) هل سلمت أمرك أنت؟ إذا لم تقومي بذلك بعد، فسارعي إلى التوبة وتسليم أمرك إلى الله. أصغي إلى الله وليس إلى أقوال الناس، فهو سيرشدك".

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‫شوف تيفي

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صلاح عبدالسلام فرنسا سجن إرهاب فلوري باريس

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