 معطيات جديدة في قضية إبتزاز صحفيين للملك محمد السادس ﻿
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معطيات جديدة في قضية إبتزاز صحفيين للملك محمد السادس | بوليتيك

معطيات جديدة في قضية إبتزاز صحفيين للملك محمد السادس

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معطيات جديدة في قضية إبتزاز صحفيين للملك محمد السادس

بتاريــخ : 13 يناير 2017 / 15:19 معطيات جديدة في قضية إبتزاز صحفيين للملك محمد السادس | بوليتيك
معطيات جديدة في قضية إبتزاز صحفيين للملك محمد السادس
أرجأت محكمة الإستئناف بمدينة ''رمس'' الفرنسية، النظر في الاستماع للتسجيلات الهاتفية للصحفيين الفرنسيين ''غراسييه كاثرين'' و''إريك لورانس'' إلى يوم 16 فبراير المقبل، في قضية ابتزاز الملك محمد السادس.

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أرجأت محكمة الإستئناف بمدينة "رمس" الفرنسية، النظر في الاستماع للتسجيلات الهاتفية للصحفيين الفرنسيين "غراسييه كاثرين" و"إريك لورانس" إلى يوم 16 فبراير المقبل، في قضية ابتزاز الملك محمد السادس.

وبحسب ما أفادت به أطراف القضية خلال مثول المتهمين أمام القاضي أمس الخميس، للموقع الفرنسي "لوفيغارو" وما تناقلته وكالة فرانس بريس، أن كلا من الصحافيان غراسييه كأثرين وإريك لورانس سيواجهون تهما ثقيلة، تتعلق بالابتزاز مقابل مبالغ مالية، حيث سبق لهم أن طلبا من ممثل الملك محمد السادس تسليمهما لمبلغ 3 ملايين أورو.

وسبق للمحكمة الفرنسية أن قضت في وقت سابق، بأن التسجيلين الأساسيين في قضية ابتزاز الملك محمد السادس من قبل الصحفيين الفرنسيين ليسا قانونيين، حيث ألقت الشرطة الفرنسية القبض في غشت الماضي على الصحافيين المذكورين في باريس، لقيامهم بمحاولة ابتزاز الملك محمد السادس، عندما طالبا بمبلغ ثلاثة ملايين يورو مقابل إيقاف نشر كتاب يتضمن معلومات عنه.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتصال الصحفي الفرنسي لوران بالديوان الملكي ليعلن أنه بصدد التحضير لنشر كتاب حول المغرب بمعية غراسيي، لكنه أعرب عن استعداده للتخلي عن ذلك مقابل تسليمه مبلغ ثلاثة ملايين يورو.

 

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