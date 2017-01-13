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مثير..الفنان قادر الجزائري تعرض للنصب في ملهى ليلي في عين الذئاب..وها شنو وقع ليه

بتاريــخ : 13 يناير 2017 / 14:56 مثير..الفنان قادر الجزائري تعرض للنصب في ملهى ليلي في عين الذئاب..وها شنو وقع ليه | ثقافة و فنون
مثير..الفنان قادر الجزائري تعرض للنصب في ملهى ليلي في عين الذئاب..وها شنو وقع ليه
علمت ''شوف تيفي'' بأن الفنان الجزائري قادر الوهراني، رفض في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، الغناء في ملهى ليلي معروف بكورنيش عين الذئاب بالبيضاء، نظرا لعدم التزام صاحب الملهى الليلي بالاتفاق الذي

"شوف تيفي":

 

علمت "شوف تيفي" بأن الفنان الجزائري قادر الوهراني، رفض في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، الغناء في ملهى ليلي معروف بكورنيش عين الذئاب بالبيضاء، نظرا لعدم التزام صاحب الملهى الليلي بالاتفاق الذي جمعهما بخصوص القيمة المالية التي سيقوم مقابلها بالغناء.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الفنان الجزائري، تفاجأ برفض صاحب الملهى الليلي منحه المبلغ المالي المتفق عليه بدعوى غياب مدعويين معروفين بتقديم "الغرامة".

وأضاف المصدر ذاته بأن صاحب الملهى الليلي قدم لـ "قادر الوهراني" نصف المبلغ المتفق عليه، ليغادر هذا الأخير الملهى الليلي غاضبا.

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المغرب شوف تيفي كورنيش عين الذئاب الملهى الليلي الغرامة

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