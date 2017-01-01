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مرة أخرى.. حادثة سير مروعة بمدينة ورزازات وهذه حصيلة القتلى

بتاريــخ : 13 يناير 2017 / 14:53 مرة أخرى.. حادثة سير مروعة بمدينة ورزازات وهذه حصيلة القتلى | حوادث و حقوق
مرة أخرى.. حادثة سير مروعة بمدينة ورزازات وهذه حصيلة القتلى
مازالت الطرق الوطنية تحصد الأرواح يوما بعد يوم، بل وتعددت الأسباب التي ينتج عنها عدد كبير من القتلى والمعطوبين، وآخر الحوادث المميتة انقلاب سيارة بمدينة ورزازات، وهي من نوع ''كونكو'' والتي أدت إلى

شوف تيفي

مازالت الطرق الوطنية تحصد الأرواح يوما بعد يوم، بل وتعددت الأسباب التي ينتج عنها عدد كبير من القتلى والمعطوبين، وآخر الحوادث المميتة انقلاب سيارة بمدينة ورزازات، وهي من نوع "كونكو" والتي أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص.

وحسب مصادر محلية فإن السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية حلت بمكان الحادثة فور علمها بالخبر، ليتم نقل الضحايا إلى مستودع الأموات، كما تم فتح تحقيق في الحادثة لمعرفة أسبابها وظروف وقوعها.

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حادثة ورززات الدرك الملكي

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