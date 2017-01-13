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و أخيرا هذا هو الحكم الصادر في حق المصورة التي ركلت لاجئا سوريا

بتاريــخ : 13 يناير 2017 / 14:27 و أخيرا هذا هو الحكم الصادر في حق المصورة التي ركلت لاجئا سوريا | دولي
و أخيرا هذا هو الحكم الصادر في حق المصورة التي ركلت لاجئا سوريا
كشفت وسائل إعلام عربية اليوم الجمعة،أن محكمة مجرية قضت بسجن المصورة بيترا لازلو التي قامت بركل طفلة لاجئة، وأسقطت لاجئا سوريا وطفله على الأرض أثناء هروبهم من الشرطة على الحدود المجرية الصربية في

شوف تيفي:

 

كشفت وسائل إعلام عربية اليوم الجمعة،أن محكمة مجرية قضت بسجن المصورة بيترا لازلو التي قامت بركل طفلة لاجئة، وأسقطت لاجئا سوريا وطفله على الأرض أثناء هروبهم من الشرطة على الحدود المجرية الصربية في الثامن من شتنبر 2015.

وقررت المحكمة المحلية في قضاء "روكزي"، بسجن لازلو لمدة ثلاثة أعوام مع تأجيل تنفيذ العقوبة لأجل غير مسمى، وذلك بتهمة "المعاملة السيئة" والتسبب في إصابة شخص.

وفيما دافعت المتهمة لازلو عن تصرفها، اعتبر القاضي أن الجريمة التي ارتكبتها الصحافية أحدثت سخطا مجتمعيا، وليس هناك أي دليل يدعم دفاعها عن نفسها.

 

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