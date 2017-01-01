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مثير.. فرملية حصلو عندها القرقوبي بسلا..وها كيفاش

بتاريــخ : 13 يناير 2017 / 14:02 مثير.. فرملية حصلو عندها القرقوبي بسلا..وها كيفاش | حوادث و حقوق
مثير.. فرملية حصلو عندها القرقوبي بسلا..وها كيفاش
تمكنت مصالح الأمن بسيدي يحيى الغرب، وبتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إيقاف امرأة وبحوزتها 300 قرص من القرقوبي بمحطة القطار.

"شوف تيفي"

تمكنت مصالح الأمن بسيدي يحيى الغرب، وبتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إيقاف امرأة وبحوزتها 300 قرص من القرقوبي بمحطة القطار.

وحسب يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر اليوم الجمعة، فقد جاء إيقاف المشتبه بها، بعد معلومات دقيقة توصلت بها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مفادها أن الموقوفة منحدرة من مدينة سلا تستعمل القطار القادم من مراكش وترتدي لباسا أخضر خاصا بالممرضات، لكي لا تثير الشبهات، وتحط الرحال بسيدي يحيى، متجهة إلى دوار الدواغر جماعة القصيبة، وهو المكان الذي يوجد به أكبر مروجي القرقوبي بالإقليم، للتزود بالحبوب المهلوسة لترويجها بعد ذلك بسلا.

وّأوضحت اليومية بأن الموقوفة كانت تحت مراقبة رجال الأمن،قبل أن يتم اعتقالها بلباس الممرضة، ليتم اقتيادها إلى مقر المفوضية ووضعها تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، لاستكمال البحث في انتظار تقديمها إلى العدالة.

هذا في الوقت الذي لم يتمكن رجال الأمن من إيقاف المروج الرئيسي للقرقوبي في الإقليم.


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المغرب شوف تيفي الممرضات المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ممرضة

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