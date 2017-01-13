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عاجل.. الخميسات تستعد لمراسيم جنازة ابنها العسكري شهيد الواجب الوطني في إفريقيا+صور

بتاريــخ : 13 يناير 2017 / 13:55 عاجل.. الخميسات تستعد لمراسيم جنازة ابنها العسكري شهيد الواجب الوطني في إفريقيا+صور | مجتمع
عاجل.. الخميسات تستعد لمراسيم جنازة ابنها العسكري شهيد الواجب الوطني في إفريقيا+صور
تعرف مدينة الخميسات وبالتحديد حي الزهراء في هذه اللحظات، استعدادات لاستقبال جثمان الضابط العسكري ''هشام'' شهيد الواجب الوطني والذي قتل في هجوم مسلح الأسبوع الماضي بإفريقيا الوسطى خلال قيامه بعمله


"شوف تيفي"

تعرف مدينة الخميسات وبالتحديد حي الزهراء في هذه اللحظات، استعدادات لاستقبال جثمان الضابط العسكري "هشام" شهيد الواجب الوطني والذي قتل في هجوم مسلح الأسبوع الماضي بإفريقيا الوسطى خلال قيامه بعمله ضمن بعثة الأمم المتحدة.
وحسب مصادر من الخميسات فإن حي الزهراء وبالتحديد زنقة واد دجلة التي يتواجد بها منزل الراحل،تستعد لمراسيم الجنازة بحضور السلطات المحلية، التي تستعد لاستقبال شخصيات مهمة من القوات الملكية المسلحة.
وأضافت المصادر ذاتها بأن مجموعة من الخيام، تم وضعها بالحي لاستقبال المعزين، الذين سيؤدون صلاة الجنازة على الراحل بعد صلاة الجمعة.

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