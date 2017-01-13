مؤلم وهام لأصحاب القلوب الرحيمة: شاب مغربي يعاني بسبب السرطان..شوفو كيفاش كان وكيفاش وْلا ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بحالة خاصة مؤلمة تدمي القلوب، ويتعلق الأمر بـ ''موسى بن الزين'' شاب ابن مدينة أكادير الذي تحولت حياته إلى جحيم بسبب مرض السرطان.

"شوف تيفي"



توصلت "شوف تيفي" بحالة خاصة مؤلمة تدمي القلوب، ويتعلق الأمر بـ "موسى بن الزين" شاب ابن مدينة أكادير الذي تحولت حياته إلى جحيم بسبب مرض السرطان.



وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الشاب الذي ألم به هذا المرض الخبيث، يناشد أصحاب القلوب الرحيمة من أجل مد يد المساعدة إليه لإخراجه من محنته، مشيرة إلى أن الراغبين في القيام بهذا العمل الإنساني، يمكنهم التواصل مع مقهى انترنت الكائن بشارع المنصور الدهبي - باب الزركان- تارودانت أو بالاتصال بالرقم التالي : 0667387338



