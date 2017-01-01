خاص.. بن كيران يدعو أعضاء فريقه بالبرلمان إلى الإجتماع بمقر المجلس بشكل طارئ ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة، أن أعضاء فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، سيعقد إجتماعا يوم الإثنين المقبل بمقر البرلمان.

شوف تيفي



علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة، أن أعضاء فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، سيعقد إجتماعا يوم الإثنين المقبل بمقر البرلمان.

وأفادت مصادر مطلعة، أن منسق فريق نواب حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب راسل صبيحة اليوم جميع النواب البرلمانيين، بضرورة الحضور إلى مقر البرلمان يوم الإثنين المقبل صباحا، لعقد إجتماع طارئ.

وأضافت ذات المصادر، عن تلقي البرلمانيين لمكالمات هاتفية ورسائل نصية صبيحة اليوم الجمعة للحضور إلى إجتماع لفريقهم بالبرلمان دون ذكر سبب الإجتماع، وجدول أعماله.

ولم تستبعد ذات المصادر حضور رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران للإجتماع، لإخبار أعضاء الفريق النيابي للحزب، بآخر المستجدات والنائب البرلماني الذي سيتم التصويت عليه كرئيس لمجلس النواب والذي سيتحدد في الإجتماع الموسع عشية اليوم بمقر رئاسة الحكومة بين عبد الإله بن وعبد الواحد الراضي المكلفين من طرف الملك وزعيم 12 حزبا سياسيا ممثلا في مجلس النواب.





