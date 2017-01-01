قريبا : رفع أسعار السجائر في المغرب ﻿

دعت منظمة الصحة العالمية المغرب إلى اعتماد سياسات محاربة استهلاك السجائر، عبر الرفع من الضرائب عليها و الرفع من أسعار استهلاكها، باعتبارها وسائل يمكن أن تؤثر إيجابا على الصحة العامة و الاقتصاد

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دعت منظمة الصحة العالمية المغرب إلى اعتماد سياسات محاربة استهلاك السجائر، عبر الرفع من الضرائب عليها و الرفع من أسعار استهلاكها، باعتبارها وسائل يمكن أن تؤثر إيجابا على الصحة العامة و الاقتصاد المغربي، حيث إن التدخين يعد من ضمن أهم مسببات الوفاة، كما أنه أصيب جسم الإنسان بالعديد من الأمراض السرطانية و القلبية.

و إلى جانب ذلك اعتبرت المنظمة أن للتبغ انعكاسات سلبية على الاقتصاد المغربي ،كونه يكبده سنويا خسائر هامة، خصوصا بالنسبة للتجارة غير المشروعة، أو ما يعرف بالسجائر المهربة التي اعتبر التقرير أنها تكبد المغرب ملايين الدراهم باعتبار حصتها تساوي 14 بالمائة من نسبة استهلاك التبغ أي أن 14 في المائة من التبغ الذي يستهلكه المغاربة مهرب و بالتالي فإن تهريبه يضيع على الدولة مداخيل ضريبية هامة ،حسب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر اليوم الجمعة.