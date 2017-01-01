 قريبا : رفع أسعار السجائر في المغرب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير.. فرملية حصلو عندها القرقوبي بسلا..وها كيفاش | حوادث و حقوق

مثير.. فرملية حصلو عندها القرقوبي بسلا..وها كيفاش

عاجل.. الخميسات تستعد لمراسيم جنازة ابنها العسكري شهيد الواجب الوطني في إفريقيا+صور | مجتمع

عاجل.. الخميسات تستعد لمراسيم جنازة ابنها العسكري شهيد الواجب الوطني في إفريقيا+صور

مؤلم وهام لأصحاب القلوب الرحيمة: شاب مغربي يعاني بسبب السرطان..شوفو كيفاش كان وكيفاش وْلا | مجتمع

مؤلم وهام لأصحاب القلوب الرحيمة: شاب مغربي يعاني بسبب السرطان..شوفو كيفاش كان وكيفاش وْلا

خاص.. بن كيران يدعو أعضاء فريقه بالبرلمان إلى الإجتماع بمقر المجلس بشكل طارئ | بوليتيك

خاص.. بن كيران يدعو أعضاء فريقه بالبرلمان إلى الإجتماع بمقر المجلس بشكل طارئ

قريبا : رفع أسعار السجائر في المغرب | مجتمع

قريبا : رفع أسعار السجائر في المغرب

بعد الفستان الشهير.. صورة أخرى تثير فضول العالم | منوعات

بعد الفستان الشهير.. صورة أخرى تثير فضول العالم

خطير.. أشهر مثلي في المغرب يتعرض لاعتداء بشع.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

خطير.. أشهر مثلي في المغرب يتعرض لاعتداء بشع.. وهذه هي التفاصيل

سكوب..أحد الموقوفين في قضية سرقة الأمريكية كيم كاردشيان في باريس مغربي وهذه هي هويته والتفاصيل الحصرية بخصوص الواقعة | منوعات

سكوب..أحد الموقوفين في قضية سرقة الأمريكية كيم كاردشيان في باريس مغربي وهذه هي هويته والتفاصيل

عاجل:الفنان موس ماهر يتوقف عن الغناء لهذا السبب | ثقافة و فنون

عاجل:الفنان موس ماهر يتوقف عن الغناء لهذا السبب

هاشنو ربحنا من بنكيران : حكومة في حكم

قريبا : رفع أسعار السجائر في المغرب

بتاريــخ : 13 يناير 2017 / 13:25 قريبا : رفع أسعار السجائر في المغرب | مجتمع
قريبا : رفع أسعار السجائر في المغرب
دعت منظمة الصحة العالمية المغرب إلى اعتماد سياسات محاربة استهلاك السجائر، عبر الرفع من الضرائب عليها و الرفع من أسعار استهلاكها، باعتبارها وسائل يمكن أن تؤثر إيجابا على الصحة العامة و الاقتصاد

شوف تيفي:

دعت منظمة الصحة العالمية المغرب إلى اعتماد سياسات محاربة استهلاك السجائر، عبر الرفع من الضرائب عليها و الرفع من أسعار استهلاكها، باعتبارها وسائل يمكن أن تؤثر إيجابا على الصحة العامة و الاقتصاد المغربي، حيث إن التدخين يعد من ضمن أهم مسببات الوفاة، كما أنه أصيب جسم الإنسان بالعديد من الأمراض السرطانية و القلبية.

و إلى جانب ذلك اعتبرت المنظمة أن للتبغ انعكاسات سلبية على الاقتصاد المغربي ،كونه يكبده سنويا خسائر هامة، خصوصا بالنسبة للتجارة غير المشروعة، أو ما يعرف بالسجائر المهربة التي اعتبر التقرير أنها تكبد المغرب ملايين الدراهم باعتبار حصتها تساوي 14 بالمائة من نسبة استهلاك التبغ أي أن 14 في المائة من التبغ الذي يستهلكه المغاربة مهرب و بالتالي فإن تهريبه يضيع على الدولة مداخيل ضريبية هامة ،حسب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر اليوم الجمعة.

   

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب التبغ محاربة السجائر

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل.. الخميسات تستعد لمراسيم جنازة ابنها العسكري شهيد الواجب الوطني في إفريقيا+صور | مجتمع

عاجل.. الخميسات تستعد لمراسيم جنازة ابنها العسكري شهيد الواجب الوطني في إفريقيا+صور

مؤلم وهام لأصحاب القلوب الرحيمة: شاب مغربي يعاني بسبب السرطان..شوفو كيفاش كان وكيفاش وْلا | مجتمع

مؤلم وهام لأصحاب القلوب الرحيمة: شاب مغربي يعاني بسبب السرطان..شوفو كيفاش كان وكيفاش وْلا

عاجل: خبر غير سار بخصوص نسيمة المغربية ضحية إرهاب تركيا | مجتمع

عاجل: خبر غير سار بخصوص نسيمة المغربية ضحية إرهاب تركيا

عاجل: وفاة مغربية في سقوط طائرة مصرية وهذا موعد وصول جثمانها | مجتمع

عاجل: وفاة مغربية في سقوط طائرة مصرية وهذا موعد وصول جثمانها

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو | بعد المعلم لسعد المجرد.. عبدو الرباع يعود للساحة الفنية ويغني المعلمة | بيناتنا
منذ 3 ساعات

بالفيديو | بعد ''المعلم'' لسعد المجرد.. عبدو الرباع يعود للساحة الفنية ويغني ''المعلمة''

بان كي مون يؤكد أنّه مستعد لخدمة كوريا الجنوبية | قنوات أخرى

بان كي مون يؤكد أنّه مستعد لخدمة كوريا الجنوبية

الرئيس أوباما يفاجئ جو بايدن بمنحه وسام الحرية | قنوات أخرى

الرئيس أوباما يفاجئ جو بايدن بمنحه وسام الحرية

خطير وهام للمغاربة.. شوكولا النوتيلا تتسبب السرطان شوفو شنو وقع ملي دار التحدي وكلا 1 كيلو ديال نوتيلا | زووم

خطير وهام للمغاربة.. شوكولا النوتيلا تتسبب السرطان شوفو شنو وقع ملي دار التحدي وكلا 1 كيلو ديال نوتيلا

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مثير.. فرملية حصلو عندها القرقوبي بسلا..وها كيفاش | حوادث و حقوق
منذ 15 دقيقة

مثير.. فرملية حصلو عندها القرقوبي بسلا..وها كيفاش

عاجل.. الخميسات تستعد لمراسيم جنازة ابنها العسكري شهيد الواجب الوطني في إفريقيا+صور | مجتمع

عاجل.. الخميسات تستعد لمراسيم جنازة ابنها العسكري شهيد الواجب الوطني في إفريقيا+صور

مؤلم وهام لأصحاب القلوب الرحيمة: شاب مغربي يعاني بسبب السرطان..شوفو كيفاش كان وكيفاش وْلا | مجتمع

مؤلم وهام لأصحاب القلوب الرحيمة: شاب مغربي يعاني بسبب السرطان..شوفو كيفاش كان وكيفاش وْلا

خاص.. بن كيران يدعو أعضاء فريقه بالبرلمان إلى الإجتماع بمقر المجلس بشكل طارئ | بوليتيك

خاص.. بن كيران يدعو أعضاء فريقه بالبرلمان إلى الإجتماع بمقر المجلس بشكل طارئ

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.