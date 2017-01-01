بعد الفستان الشهير.. صورة أخرى تثير فضول العالم ﻿

بعد الصورة الشهيرة للفستان الذي حيّر العالم ،أثارت صورة انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، فضول عدد كبير المتابعين، بعدما عجز المدققون فيها عن رؤية ساقي واحدة من 6 فتيات جلسن على أريكة

شوف تيفي: وكالات



بعد الصورة الشهيرة للفستان الذي حيّر العالم ،أثارت صورة انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، فضول عدد كبير المتابعين، بعدما عجز المدققون فيها عن رؤية ساقي واحدة من 6 فتيات جلسن على أريكة بالبيت، ليلة رأس السنة.

وتبدو الصورة عادية، للوهلة الأولى، فالفتيات اللائي التقطن الصورة، يظهرن مصطفات إلى جانب بعضهن البعض، بشكل طبيعي.

لكن التمحيص في الفتاة الثالثة من جهة اليسار يصيب بالدهشة، إذ لا تظهر ساقاها في الصورة، لدرجة أن البعض قال إنها مبتورة الساقين.

وبحثت "فوكس نيوز" في الصورة، وعلمت من ملتقطيها، أن الشابة التي بدت بدون ساقين، سليمة، وأنها استغربت بدورها الشكل الذي بدت عليه في الصورة.

ورجح بعض متابعي الصورة، أن يكون وضع الفتيات لسيقانهن على بعضها البعض قد تسبب بغموض في رؤيتها، لكن تبين في الأخير أن الفتاة الجالسة في أقصى اليسار، حجبت بلون سروالها الأسود، ساقي الفتاة التي تليها.



