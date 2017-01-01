 خطير.. أشهر مثلي في المغرب يتعرض لاعتداء بشع.. وهذه هي التفاصيل ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير.. فرملية حصلو عندها القرقوبي بسلا..وها كيفاش | حوادث و حقوق

مثير.. فرملية حصلو عندها القرقوبي بسلا..وها كيفاش

عاجل.. الخميسات تستعد لمراسيم جنازة ابنها العسكري شهيد الواجب الوطني في إفريقيا+صور | مجتمع

عاجل.. الخميسات تستعد لمراسيم جنازة ابنها العسكري شهيد الواجب الوطني في إفريقيا+صور

مؤلم وهام لأصحاب القلوب الرحيمة: شاب مغربي يعاني بسبب السرطان..شوفو كيفاش كان وكيفاش وْلا | مجتمع

مؤلم وهام لأصحاب القلوب الرحيمة: شاب مغربي يعاني بسبب السرطان..شوفو كيفاش كان وكيفاش وْلا

خاص.. بن كيران يدعو أعضاء فريقه بالبرلمان إلى الإجتماع بمقر المجلس بشكل طارئ | بوليتيك

خاص.. بن كيران يدعو أعضاء فريقه بالبرلمان إلى الإجتماع بمقر المجلس بشكل طارئ

قريبا : رفع أسعار السجائر في المغرب | مجتمع

قريبا : رفع أسعار السجائر في المغرب

بعد الفستان الشهير.. صورة أخرى تثير فضول العالم | منوعات

بعد الفستان الشهير.. صورة أخرى تثير فضول العالم

خطير.. أشهر مثلي في المغرب يتعرض لاعتداء بشع.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

خطير.. أشهر مثلي في المغرب يتعرض لاعتداء بشع.. وهذه هي التفاصيل

سكوب..أحد الموقوفين في قضية سرقة الأمريكية كيم كاردشيان في باريس مغربي وهذه هي هويته والتفاصيل الحصرية بخصوص الواقعة | منوعات

سكوب..أحد الموقوفين في قضية سرقة الأمريكية كيم كاردشيان في باريس مغربي وهذه هي هويته والتفاصيل

عاجل:الفنان موس ماهر يتوقف عن الغناء لهذا السبب | ثقافة و فنون

عاجل:الفنان موس ماهر يتوقف عن الغناء لهذا السبب

هاشنو ربحنا من بنكيران : حكومة في حكم

خطير.. أشهر مثلي في المغرب يتعرض لاعتداء بشع.. وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 13 يناير 2017 / 13:08 خطير.. أشهر مثلي في المغرب يتعرض لاعتداء بشع.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
خطير.. أشهر مثلي في المغرب يتعرض لاعتداء بشع.. وهذه هي التفاصيل
كشف وسائل إعلام طنجاوية بأن أشهر ِمثلي في مدينة البوغاز٬ المعروف باسم ''أدومة'' ٬تعرض لاعتداء الأسبوع الماضي على يد أربعة أشخاص بساحة ''الأمم.

"شوف تيفي"

كشف وسائل إعلام طنجاوية بأن أشهر ِمثلي في مدينة البوغاز٬ المعروف باسم "أدومة" ٬تعرض لاعتداء الأسبوع الماضي على يد أربعة أشخاص بساحة "الأمم.

وحسب موقع "طنجة.7"، فقد قال شاهد عيان٬ إن الأشخاص الأربعة جميعهم في سن المراهقة التقوا صدفة بـ "أدومة" الذي تعرفوا عليه فقاموا بالاعتداء عليه بالضرب بسبب ميولاته الجنسية٬ دون حتى أن يتحدثوا إليه.

وأضاف الموقع ذاته بأن ذات المصدر، أكد أن تهجم المعتدين كان سريعا جدا، حيث قاموا بالهروب من المكان بعدما وجهوا لكمات وركلات لـ "الضحية"٬ دون أن يتركوا له فرصة ليقوم بأي رد فعل٬ مشيرا إلى أنهم كانوا يعلمون جيدا أن اعتداءهم خارج القانون وقد يعاقبون عليه إذا ما تم توقيفهم أو التعرف عليهم.

وأوضح ذات المصدر بأنه لم ُيعرف ما إذا كان "أدومي" قد تقدم بشكاية لدى مصالح الأمن٬ مشيرة إلى أن المعني بالأمر لم يكشف عن واقعة الاعتداء في حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي التي ينشط فيها بشكل كبير.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي أدومة الضرب الهروب المعتدين الضحية مصالح الأمن مواقع التواصل الاجتماعي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

مثير.. فرملية حصلو عندها القرقوبي بسلا..وها كيفاش | حوادث و حقوق

مثير.. فرملية حصلو عندها القرقوبي بسلا..وها كيفاش

خطير..عائلة مغربية في إيطاليا تنجو من الموت بسبب المجمر..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

خطير..عائلة مغربية في إيطاليا تنجو من الموت بسبب المجمر..وهذه هي التفاصيل

حظيو ولادكم.. فضيحة ممرض اغتصب طفلة ذات أربع سنوات وها أشنو وقع ليه | حوادث و حقوق

حظيو ولادكم.. فضيحة ممرض اغتصب طفلة ذات أربع سنوات وها أشنو وقع ليه

فضيحة..مغربية تترأس شبكة للدعارة في مصر وها أشنو دارت | حوادث و حقوق

فضيحة..مغربية تترأس شبكة للدعارة في مصر وها أشنو دارت

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو | بعد المعلم لسعد المجرد.. عبدو الرباع يعود للساحة الفنية ويغني المعلمة | بيناتنا
منذ 3 ساعات

بالفيديو | بعد ''المعلم'' لسعد المجرد.. عبدو الرباع يعود للساحة الفنية ويغني ''المعلمة''

بان كي مون يؤكد أنّه مستعد لخدمة كوريا الجنوبية | قنوات أخرى

بان كي مون يؤكد أنّه مستعد لخدمة كوريا الجنوبية

الرئيس أوباما يفاجئ جو بايدن بمنحه وسام الحرية | قنوات أخرى

الرئيس أوباما يفاجئ جو بايدن بمنحه وسام الحرية

خطير وهام للمغاربة.. شوكولا النوتيلا تتسبب السرطان شوفو شنو وقع ملي دار التحدي وكلا 1 كيلو ديال نوتيلا | زووم

خطير وهام للمغاربة.. شوكولا النوتيلا تتسبب السرطان شوفو شنو وقع ملي دار التحدي وكلا 1 كيلو ديال نوتيلا

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مثير.. فرملية حصلو عندها القرقوبي بسلا..وها كيفاش | حوادث و حقوق
منذ 22 دقيقة

مثير.. فرملية حصلو عندها القرقوبي بسلا..وها كيفاش

عاجل.. الخميسات تستعد لمراسيم جنازة ابنها العسكري شهيد الواجب الوطني في إفريقيا+صور | مجتمع

عاجل.. الخميسات تستعد لمراسيم جنازة ابنها العسكري شهيد الواجب الوطني في إفريقيا+صور

مؤلم وهام لأصحاب القلوب الرحيمة: شاب مغربي يعاني بسبب السرطان..شوفو كيفاش كان وكيفاش وْلا | مجتمع

مؤلم وهام لأصحاب القلوب الرحيمة: شاب مغربي يعاني بسبب السرطان..شوفو كيفاش كان وكيفاش وْلا

خاص.. بن كيران يدعو أعضاء فريقه بالبرلمان إلى الإجتماع بمقر المجلس بشكل طارئ | بوليتيك

خاص.. بن كيران يدعو أعضاء فريقه بالبرلمان إلى الإجتماع بمقر المجلس بشكل طارئ

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.