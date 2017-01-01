خطير.. أشهر مثلي في المغرب يتعرض لاعتداء بشع.. وهذه هي التفاصيل ﻿

كشف وسائل إعلام طنجاوية بأن أشهر ِمثلي في مدينة البوغاز٬ المعروف باسم ''أدومة'' ٬تعرض لاعتداء الأسبوع الماضي على يد أربعة أشخاص بساحة ''الأمم.

"شوف تيفي"



كشف وسائل إعلام طنجاوية بأن أشهر ِمثلي في مدينة البوغاز٬ المعروف باسم "أدومة" ٬تعرض لاعتداء الأسبوع الماضي على يد أربعة أشخاص بساحة "الأمم.



وحسب موقع "طنجة.7"، فقد قال شاهد عيان٬ إن الأشخاص الأربعة جميعهم في سن المراهقة التقوا صدفة بـ "أدومة" الذي تعرفوا عليه فقاموا بالاعتداء عليه بالضرب بسبب ميولاته الجنسية٬ دون حتى أن يتحدثوا إليه.



وأضاف الموقع ذاته بأن ذات المصدر، أكد أن تهجم المعتدين كان سريعا جدا، حيث قاموا بالهروب من المكان بعدما وجهوا لكمات وركلات لـ "الضحية"٬ دون أن يتركوا له فرصة ليقوم بأي رد فعل٬ مشيرا إلى أنهم كانوا يعلمون جيدا أن اعتداءهم خارج القانون وقد يعاقبون عليه إذا ما تم توقيفهم أو التعرف عليهم.



وأوضح ذات المصدر بأنه لم ُيعرف ما إذا كان "أدومي" قد تقدم بشكاية لدى مصالح الأمن٬ مشيرة إلى أن المعني بالأمر لم يكشف عن واقعة الاعتداء في حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي التي ينشط فيها بشكل كبير.



