سكوب..أحد الموقوفين في قضية سرقة الأمريكية كيم كاردشيان في باريس مغربي وهذه هي هويته والتفاصيل الحصرية بخصوص الواقعة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها من باريس بأن أحد الموقوفين في قضية سرقة نجمة الواقع الأمريكية كيم كاردشيان نهاية السنة الماضية بالعاصمة الفرنسية، هو مغربي يدعى عمر ويبلغ من العمر 60 سنة.

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" من مصدرها من باريس بأن أحد الموقوفين في قضية سرقة نجمة الواقع الأمريكية كيم كاردشيان نهاية السنة الماضية بالعاصمة الفرنسية، هو مغربي يدعى عمر ويبلغ من العمر 60 سنة.

وأوضح المصدر ذاته فالإضافة إلى المغربي، فقد تم إيقاف مغاربيين آخرين يعملان في مجال نقل البضائع، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن جميع الموقوفين الذين بلغ عددهم حوالي 14 سيتم عرضهم صباح اليوم الجمعة على قاضي التحقيق.

وأضاف ذات المصدر بأن سائق كيم كاردشيان والذي تم اعتقاله قبل أيام للاشتباه في تورطه في القضية، تم الإفراج عنه، بعد أن بينت التحقيقات بأنه لا علاقة له بالقضية.

تجدر الإشارة إلى أن نجمة برامج الواقع الأمريكية،كيم كاردشيان، تعرضت للسطو المسلح على يد أفراد عصابة مسلحة، قامت بترهيبها وأيضا بسرقة مجوهرات تبلغ قيمتها10 مليون أورور.



