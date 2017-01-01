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عاجل:الفنان موس ماهر يتوقف عن الغناء لهذا السبب | ثقافة و فنون

عاجل:الفنان موس ماهر يتوقف عن الغناء لهذا السبب

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عاجل:الفنان موس ماهر يتوقف عن الغناء لهذا السبب

بتاريــخ : 13 يناير 2017 / 12:45 عاجل:الفنان موس ماهر يتوقف عن الغناء لهذا السبب | ثقافة و فنون
عاجل:الفنان موس ماهر يتوقف عن الغناء لهذا السبب
علمت ''شوف تيفي'' أن الفنان المغربي موس ماهر سيجري عملية جراحية على مستوى الحبال الصوتية بداية الأسبوع المقبل بفرنسا.

شوف تيفي:

علمت "شوف تيفي" أن الفنان المغربي موس ماهر سيجري عملية جراحية على مستوى الحبال الصوتية بداية الأسبوع المقبل بفرنسا.

العملية التي تعتبر الثانية في ظرف أقل من شهرين ،سيتوقف بعدها الفنان المغربي عن الغناء لمدة شهر.

و سيجري صاحب أغنية "الحماق حماقي" العملية بفرنسا تحت رعاية طاقم طبي مختص.

 

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شوف تيفي المغرب عملية موس ماهر الغناء

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