عاجل: خبر غير سار بخصوص نسيمة المغربية ضحية إرهاب تركيا ﻿

علمت '' شوف تيفي'' أن الطاقم الطبي الذي يسهر على علاج الشابة نسيمة التي أصيبت على مستوى رأسها في الحادث الإرهابي الذي ضرب تركيا ليلة رأس السنة، يجري في هذه اللحظات عملية جراحية مستعجلة لنسيمة اليوم

شوف تيفي:



علمت " شوف تيفي" أن الطاقم الطبي الذي يسهر على علاج الشابة نسيمة التي أصيبت على مستوى رأسها في الحادث الإرهابي الذي ضرب تركيا ليلة رأس السنة، يجري في هذه اللحظات عملية جراحية مستعجلة لنسيمة اليوم الجمعة على مستوى الرأس تحت إشراف البروفيسور نبيل بوزوبع.



هذا و كان الملك محمد السادس قد أعطى أوامره بالتكفل بعلاج المغربيتين اللتين أصيبتا في الهجوم الإرهابي على ملهى ليلي بتركيا نسيمة و حسنى و اللتين تتلقيا علاجهما بمستشفى الشيخ زايد آل خليفة بالدار البيضاء.





