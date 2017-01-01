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وفود دبلوماسية مغربية تسبق زيارة الملك محمد السادس للأدغال الإفريقية

بتاريــخ : 13 يناير 2017 / 12:24 وفود دبلوماسية مغربية تسبق زيارة الملك محمد السادس للأدغال الإفريقية | بوليتيك
وفود دبلوماسية مغربية تسبق زيارة الملك محمد السادس للأدغال الإفريقية
كشفت مصادر مطلعة، أن شخصيات من السلك الدبلوماسي المغربي، وموظفون سامون بوزارة الخارجية والتعاون قد حلوا بعدد من سفارات المغرب بإفريقيا، مباشرة عقب إنتهاء إجتماع المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك

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كشفت مصادر مطلعة، أن شخصيات من السلك الدبلوماسي المغربي، وموظفون سامون بوزارة الخارجية والتعاون قد حلوا بعدد من سفارات المغرب بإفريقيا، مباشرة عقب إنتهاء إجتماع المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس بمراكش الثلاثاء، والذي تم خلاله المصادقة على الوثائق التأسيسية لمنظمة الإتحاد الإفريقي.

وأضافت ذات المصادر، أن الوفود الدبلوماسية، ستبدأ الإشتغال بتنسيق مع القنصليات ومقرات سفرات المغرب بعدد من الدول الإفريقية، لحشد الدعم للمصادقة على طلب عودة المغرب إلى الإتحاد الإفريقي وشرح وجهة نظره للتعاون القاري.

وقالت ذات المصادر، أن الآلة الدبلوماسية المغربية، ستعقد إجتماعات ماراطونية طيلة المدة الفاصلة للإجتماع الحاسم المرتقب عقده أواخر الشهر الجاري لمنظمة الإتحاد الإفريقي بحضور زعماء القارة الإفريقية، حيث ينتظر أن تزور الوفود الدبلوماسية أكثر من 45 دولة أفريقية، للرفع من عدد الدولة الداعمة لعودة المغرب إلى الإتحاد الإفريقي التي تبلغ حاليا 38 دولة إفريقية.

هذا، وينتظر أن يعود الملك محمد السادس، إلى الأدغال الإفريقية، نهاية الأسبوع الجاري، حيث أفادت مصادر إعلامية دولية أن الملك محمد السادس سيبتدئ يوم 17 يناير زيارة رسمية لدولة غانا كأول مرة منذ تربع الملك محمد السادس على عرش المملكة المغربية صيف سنة 1999.

 

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