صلاح الدين مزوار يمثل المغرب في القمة الإفريقية الفرنسية بمالي ﻿

حل وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، اليوم الجمعة بباماكو، لتمثيل الملك محمد السادس في الدورة السابعة والعشرين القمة الإفريقية الفرنسية التي ستنطلق غدا السبت.

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حل وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، اليوم الجمعة بباماكو، لتمثيل الملك محمد السادس في الدورة السابعة والعشرين القمة الإفريقية الفرنسية التي ستنطلق غدا السبت.

وسيسبق مؤتمر رؤساء الدول والحكومات لهذه القمة المنظمة تحت شعار "قمة باماكو من أجل الشراكة والسلم والإقلاع"، اجتماع لوزراء الشؤون الخارجية، كما سينظم بالموازاة مع هذه اللقاءات منتديان حول "النوع الاجتماعي والتنمية" و"الشباب"، إضافة إلى قمة للسيدات الأوليات.

وتشكل قمة باماكو فضاء للتبادل على المستويين متعدد الأطراف والثنائي حول التحديات التي تواجهها القارة الإفريقية، ولاسيما تلك المتعلقة بالأمن والتنمية وموقع إفريقيا على الساحة الدولية.

وتبحث القمة مستجدات الأحداث التي تعصف بالقارة الأفريقية وعلى رأسها الأمن ومحاربة الإرهاب الأصولي وقضية اللاجئين والهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى عدد من الأزمات التي تشهدها بلدان إفريقية عديدة مثل السودان والصومال ونيجيريا، كما تحضر في هذه القمة قضايا التعاون الاقتصادي بين فرنسا والبلدان الأفريقية.

وتنعقد القمة وسط إجراءات أمنية مشددة غير مسبوقة، نظراً لمشاركة عدد كبير من الشخصيات الدولية المرموقة، وأيضاً بسبب الأوضاع الأمنية الهشة في باماكو التي تعاني من شبح التهديدات الإرهابية، حيث جنّدت السلطات المالية بالتنسيق مع فرنسا أكثر من 10 آلاف رجل أمن منهم 700 عنصر من القوات الخاصة، مكلفين بالسهر على حماية الرؤساء وقادة الدول تواجه هذه القمة انتقادات شديدة، خصوصاً من منظمات المجتمع المدني، التي يرى بعضها أن مجرد عقد قمة بين الدول الأفريقية والمستعمِر الفرنسي السابق يعكس "الواقع الاستعماري الجديد" الذي تعيشه المستعمرات الفرنسية السابقة، وتَواصُل سياسة الوصاية الفرنسية على الدول الإفريقية.



