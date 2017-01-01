عاجل.. الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين بسبتة لهما علاقة بمتشددين إسلاميين ﻿

أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية اليوم الجمعة، عن تمكن الشرطة من اعتقال شخصين في جيب سبتة في شمال أفريقيا لاتهامهما بأنهما على صلة بمتشددين إسلاميين.

"شوف تيفي"+"و م ع"

أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية اليوم الجمعة، عن تمكن الشرطة من اعتقال شخصين في جيب سبتة في شمال أفريقيا لاتهامهما بأنهما على صلة بمتشددين إسلاميين.

وحسب وكالة ريتيرز البريطانية فإن المعتقلين خضعا لعملية طويلة لتوجيههما نحو التطرف وكانا جزءا من مجموعة يعتقد أنها وصلت إلى مرحلة متقدمة من التحضير لهجمات محتملة.

وأضافت الوكالة بأن الداخلية الإسبانية، أشارت إلى أن الشرطة تفتش ستة مواقع لها علاقة بالمعتقلين.





