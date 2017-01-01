خطير..عائلة مغربية في إيطاليا تنجو من الموت بسبب المجمر..وهذه هي التفاصيل ﻿

كشفت وسائل إعلام إيطالية، بأن عناصر الإسعاف بمدينة بيزارو، تمكنت ليلة أمس الخميس من إنقاذ أسرة مغربية من الإختناق، بسبب استخدامها ''مجمر'' من أجل التدفئة.

"شوف تيفي"





كشفت وسائل إعلام إيطالية، بأن عناصر الإسعاف بمدينة بيزارو، تمكنت ليلة أمس الخميس من إنقاذ أسرة مغربية من الإختناق، بسبب استخدامها "مجمر" من أجل التدفئة.

وأضافت المصادر ذاتها بأن الأسرة المغربية المتكونة من 6 أفراد من بينهم رضيع تعرضوا لاختناق في التنفس، عقب استخدامهم الفحم لمواجهة البرد القارص والصقيع الذي تعرفه في إيطاليا في هذه الأيام.



وأوضحت ذات المصادر بأن سيارات للإسعاف، قامت بنقل أفراد هذه الأسرة المغربية إلى المستشفى لتلقي العلاجات الإسعافات الضرورية، بينما انتقلت الشرطة إلى المنزل لتلقي العلاجات الضرورية.





