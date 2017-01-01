إسرائيل تقصف سوريا بالصواريخ ﻿

اتهم الجيش السوري فجر اليوم الجمعة إسرائيل بقصف قاعدة المزة العسكرية قرب دمشق، محذرا إياها من ''تداعيات هذا الاعتداء السافر''، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري،وذلك حسب ما كشفت

"شوف تيفي"

اتهم الجيش السوري فجر اليوم الجمعة إسرائيل بقصف قاعدة المزة العسكرية قرب دمشق، محذرا إياها من "تداعيات هذا الاعتداء السافر"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري،وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة رويترز.

وأوضحت الوكالة البريطانية، فإن سانا، قالت إنه "في محاولة يائسة لدعم التنظيمات الإرهابية، أقدم طيران العدو الإسرائيلي على إطلاق عدة صواريخ من شمال بحيرة طبريا سقطت في محيط مطار المزة ما أدى إلى نشوب حريق في المكان".