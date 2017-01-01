 حظيو ولادكم.. فضيحة ممرض اغتصب طفلة ذات أربع سنوات وها أشنو وقع ليه ﻿
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حظيو ولادكم.. فضيحة ممرض اغتصب طفلة ذات أربع سنوات وها أشنو وقع ليه | حوادث و حقوق

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حظيو ولادكم.. فضيحة ممرض اغتصب طفلة ذات أربع سنوات وها أشنو وقع ليه

بتاريــخ : 13 يناير 2017 / 02:26 حظيو ولادكم.. فضيحة ممرض اغتصب طفلة ذات أربع سنوات وها أشنو وقع ليه | حوادث و حقوق
حظيو ولادكم.. فضيحة ممرض اغتصب طفلة ذات أربع سنوات وها أشنو وقع ليه
''الطبيب لي تسناو براكتو دخل الجامع ببلغتو''، هذا المثل قد ينطبق نوعا ما على ممرض شاب يقطن بمدينة أكادير، والذي يتابع في حالة اعتقال بتهمة اغتصاب طفلة عمرها أربع سنوات، حيث مثل اليوم الخميس أمام وكيل

شوف تيفي

"الطبيب لي تسناو براكتو دخل الجامع ببلغتو"، هذا المثل قد ينطبق نوعا ما على ممرض شاب يقطن بمدينة أكادير، والذي يتابع في حالة اعتقال بتهمة اغتصاب طفلة عمرها أربع سنوات، حيث مثل اليوم الخميس أمام وكيل الملك باستئنافية أكادير.

وكشفت مصادر محلية أن المعني بالأمر استدرج الطفلة التي تعتبر جارته في محل السكن الذي يقطن به، واستطاع أن يغتصبها، قبل أن ينكشف أمره، ويتم اعتقاله.

وكشفت المصادر ذاتها أن المعني بالأمر نفى كل الاتهامات جملة وتفصيلا، لكن الطفلة استطاعت أن تثبت عليه التهمة، وتشير إليه بأصابع الاتهام.

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محكمة أكادير اغتصاب ممرض

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