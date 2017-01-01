مثير .. مرة أخرى وفد مغربي غادي يمشي لإسرائيل وها علاش ﻿

بعد الضجة الكبرى التي أحدثتها زيارة وفد مغربي لإسرائيل شهر دجنبر الماضي، يتواجد حاليا وفد مغربي آخر بإسرائيل، والذي يضم مثقفين مغاربة وأطباء ونشطاء إعلاميون، حسب ما أعلنت عنه مصادر إعلامية

شوف تيفي

بعد الضجة الكبرى التي أحدثتها زيارة وفد مغربي لإسرائيل شهر دجنبر الماضي، يتواجد حاليا وفد مغربي آخر بإسرائيل، والذي يضم مثقفين مغاربة وأطباء ونشطاء إعلاميون، حسب ما أعلنت عنه مصادر إعلامية إسرائيلية.

وكشف المصدر ذاته أن مناسبة الزيارة هو المشاركة في مؤتمر "ماتروز"، والذي يقام باسم "الصداقة اليهودية المغربية"، وذلك يوم الثلاثاء القادم، حيث سيتم مناقشة العديد الملفات من قبيل الحوار الفلسطيني الإسرائيلي، إذ من المنتظر أن يتم طرح مجموعة من المبادرات التي تخص الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأضاف المصدر ذاته أن يوم أمس الأربعاء، عرف زيارة الوفد المغربي للكنسيت الإسرائيلي، حيث التقى بمسؤولين رفيعي المستوى من أجل مناقشة حقوق الطفل البرلمانية.