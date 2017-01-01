فضيحة..مغربية تترأس شبكة للدعارة في مصر وها أشنو دارت ﻿

يبدو أن فضائح بعض المغربيات في بعض الدول لن تنتهي أبدا، فبعد فضيحة مغربيات تم اعتقالهن قبل يومين بأندونيسيا بتهمة ممارسة الدعارة، كشفت مصادر مصرية اليوم عن تجديد مدة اعتقال مغربية أخرى تدير شبكة

شوف تيفي

يبدو أن فضائح بعض المغربيات في بعض الدول لن تنتهي أبدا، فبعد فضيحة مغربيات تم اعتقالهن قبل يومين بأندونيسيا بتهمة ممارسة الدعارة، كشفت مصادر مصرية اليوم عن تجديد مدة اعتقال مغربية أخرى تدير شبكة للدعارة بمساعدة ثلاث سوريين.

وأضافت مصادر إعلامية أن نيابة حوادث قصر النيل بمصر تتابع هؤلاء الموقوفين خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق، بتهمة تكوين عصابة للاتجار بالبشر واستغلال فتيات مغربيات لممارسة الدعارة، حيث كشفت المصادر ذاتها أن سبب الإيقاع بهذه الشبكة جاء بعد إخبارية توصلت بها المصالح الأمنية من فتاة مغربية تفيد أن المغربية الموقوفة تتوسط لفتيات مغربيات للسفر إلى مصر من أجل الاشتغال في محلات الحلاقة والتجميل، قبل أن يصطدمن بإرغامهن على ممارسة الدعارة.