محاكمة كبيرة لشابة مغربية صغيرة بسبب انضمامها لتنظيم الدولة الاسلامية بإيطاليا ﻿

بدأ القضاء الإيطالي النظر في قضية شابة مغربية، وذلك بسبب اتهامها بالسفر لسوريا من أجل الالتحاق بتنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام والمختصر إعلاميا بـ''داعش''.

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بدأ القضاء الإيطالي النظر في قضية شابة مغربية، وذلك بسبب اتهامها بالسفر لسوريا من أجل الالتحاق بتنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام والمختصر إعلاميا بـ"داعش".

إيطاليا تحاكم الشابة المغربية (م.ب) غيابيا، والتي اختفت في ظروف غامضة من إيطاليا، لتبين التحقيقات فيما بعد أن المتهمة سافرت إلى تركيا، ودخلت الأراضي السورية من أجل الالتحاق بالتنظيم الإرهابي داعش.