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حاتم عمور يطلق حاتم عمور أكاديمي2 ويقضي ''السان فلونتان'' بباريس

بتاريــخ : 13 يناير 2017 / 01:18 حاتم عمور يطلق حاتم عمور أكاديمي2 ويقضي السان فلونتان بباريس | ثقافة و فنون
حاتم عمور يطلق حاتم عمور أكاديمي2 ويقضي ''السان فلونتان'' بباريس
يعود النجم المغربي ''حاتم عمور'' لإطلاق الدورة الثانية من مسابقة '' حاتم عمور أكاديمي '' لاكتشاف المواهب الشابة في الغناء, وذلك بعد النجاح الذي عرفته النسخة الأولى , من هذه المسابقة.

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

يعود النجم المغربي "حاتم عمور" لإطلاق الدورة الثانية من مسابقة " حاتم عمور أكاديمي " لاكتشاف المواهب الشابة في الغناء, وذلك بعد النجاح الذي عرفته النسخة الأولى , من هذه المسابقة.

و تعتبر هذه الأكاديمية هي الأولى من نوعها في المغرب، إذ تهدف إلى دعم المواهب ومساعدتها لإبراز إبداعاتها وقدرتها الفنية، حيث أن النسخة الأولى عرفت فوز الفنان الشاب "زهير بهاوي" نال من خلالها إنتاج أغنية احترافية بعنوان " معرفتنيش "، التي كانت بمثابة قفزة نوعية لإبن تطوان جعلته ضمن أبزر النجوم الصاعدة والذي يحقق نجاحات كبيرة في الساحة الفينة الوطنية آخرها عمله الفني " تسالا ليا الصولد " الذي لقي إقبالا كبيرا من الجمهور المغربي والعربي إذ حصدت الأغنية أكثر من 10 ملايين مشاهدة على موقع يوتيوب.

يشار أن المسابقة عبارة أن أحسن كوفر، يتم إرساله إلى إيميل أو رقم الواتساب الخاص بالمسابقة حيث أن الفائز سيحظى بكتابة وتسجيل سينغل احترافي.

جدير بالذكر، أن حاتم عمور يستعد لإحياء حفل فني بدولة قطر في 29 من الشهر الجاري، في إطار فعاليات مهرجان سوق واقف بالعاصمة القطرية الدوحة، و4 فبراير بمدينة دوسلدورف بألمانيا و14 فبراير بعاصمة الأنوار باريس بمناسبة عيد الحب. 

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‫شوف تيفي

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/ حاتم عمور/ قطر/ السان فلونتان/ تسالا ليا الصولد/ زهير بهاوي

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