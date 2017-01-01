بالصور...الدرك الملكي يحجز أربعة أطنان من ''ماء الحياة'' بمصنع بغابة مدينة إنزكان ﻿

حجزت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز القضائي القليعة، حوالي 4 أطنان من مسكر ماء الحياة معدة للبيع والتوزيع ، بالإضافة إلى فواكه ومواد مخمرة معدة للبيع ، بالإضافة إلى ''حماران'' يتم استعمالها في

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حجزت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز القضائي القليعة، حوالي 4 أطنان من مسكر ماء الحياة معدة للبيع والتوزيع ، بالإضافة إلى فواكه ومواد مخمرة معدة للبيع ، بالإضافة إلى "حماران" يتم استعمالها في التنقل وتمويه رجال الأمن والدرك نظرا لصعوبة المسالك بمكان المصنع الذي يتواجد بغابة المنطقة.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى زوال اليوم الخميس، عقب توصل مركز الدرك لبلدية القليعة بإخبارية تفيد تواجد أحد الأشخاص المشتبه فيهم بتسيير أحد المصانع التقليدية لصنع ماء الحياة المسكرة بغابة منطقة أدمين قرب حي لمزار بآيت ملول في الحدود مع منطقة القليعة.

وأفادت مصادر مطلعة، أن المشتبه به لاذ بالفرار إلى وجهة غير معلومة رغم تحديد هويته من طرف رجال الدرك بالقليعة، حيث تم ترصد جميع التحركات بجانب المصنع قبل مداهمته، ليعثر رجال الدرك على براميل تستعمل في تخمير المواد الأولية لصناعة المسكر، وحماران لنقل المادة بعد صناعتها نظرا لصعوبة المسالك الطرقية داخل الغابة.

وجاءت عملية الحجز على أربعة أطنان من المادة بعد تنسيق بين القيادة الجهوية والإقليمية للدرك الملكي، مع سرية مدينة القليعة، حيث مازالت التحريات جارية لتوقيفه منذ الحجز عن الكمية التي وصفت بالكبيرة والمهمة.



