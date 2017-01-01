 بالصور...الدرك الملكي يحجز أربعة أطنان من ''ماء الحياة'' بمصنع بغابة مدينة إنزكان ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الفنانة الإماراتية أحلام كاعية على قبل سعد لمجرد وها أشنو قالت عليه عاوتاني | ثقافة و فنون

الفنانة الإماراتية أحلام كاعية على قبل سعد لمجرد وها أشنو قالت عليه عاوتاني

عاجل:هادشي ليبقا..مسؤول يهدد بإضرام النار في جسده أمام باشوية برشيد و هذه التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل:هادشي ليبقا..مسؤول يهدد بإضرام النار في جسده أمام باشوية برشيد و هذه التفاصيل

الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تمنح التفويض الكامل لابن كيران للتفاوض حول مجلس النواب | بوليتيك

الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تمنح التفويض الكامل لابن كيران للتفاوض حول مجلس النواب

مؤلم..مسخوط الوالدين عنف الأم ديالو وهددها بالسلاح الأبيض في أكادير..شوفو شنو وقع ليه | حوادث و حقوق

مؤلم..مسخوط الوالدين عنف الأم ديالو وهددها بالسلاح الأبيض في أكادير..شوفو شنو وقع ليه

البام لن يقدم أي مرشحا لرئاسة مجلس النواب | بوليتيك

''البام'' لن يقدم أي مرشحا لرئاسة مجلس النواب

عاجل: وفاة مغربية في سقوط طائرة مصرية وهذا موعد وصول جثمانها | مجتمع

عاجل: وفاة مغربية في سقوط طائرة مصرية وهذا موعد وصول جثمانها

عاجل: وزارتا الداخلية والصناعة والتجارة تدعوان إلى احترام ضوابط تركيب واستعمال سخانات الماء | مجتمع

عاجل: وزارتا الداخلية والصناعة والتجارة تدعوان إلى احترام ضوابط تركيب واستعمال سخانات الماء

شروط جديدة ومعقدة لدخول مدينتي سبتة ومليلية، وهذه هي التفاصيل | مجتمع

شروط جديدة ومعقدة لدخول مدينتي سبتة ومليلية، وهذه هي التفاصيل

عاجل: بنكيران يجتمع غدا بالعماري وأخنوش وشباط ولشكر والعنصر وبنعبد الله وآخرين... وها علاش | بوليتيك

عاجل: بنكيران يجتمع غدا بالعماري وأخنوش وشباط ولشكر والعنصر وبنعبد الله وآخرين... وها علاش

هاشنو ربحنا من بنكيران : حكومة في حكم

بالصور...الدرك الملكي يحجز أربعة أطنان من ''ماء الحياة'' بمصنع بغابة مدينة إنزكان

بتاريــخ : 13 يناير 2017 / 00:58 بالصور...الدرك الملكي يحجز أربعة أطنان من ماء الحياة بمصنع بغابة مدينة إنزكان | حوادث و حقوق
بالصور...الدرك الملكي يحجز أربعة أطنان من ''ماء الحياة'' بمصنع بغابة مدينة إنزكان
حجزت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز القضائي القليعة، حوالي 4 أطنان من مسكر ماء الحياة معدة للبيع والتوزيع ، بالإضافة إلى فواكه ومواد مخمرة معدة للبيع ، بالإضافة إلى ''حماران'' يتم استعمالها في

شوف تيفي

حجزت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز القضائي القليعة، حوالي 4 أطنان من مسكر ماء الحياة معدة للبيع والتوزيع ، بالإضافة إلى فواكه ومواد مخمرة معدة للبيع ، بالإضافة إلى "حماران" يتم استعمالها في التنقل وتمويه رجال الأمن والدرك نظرا لصعوبة المسالك بمكان المصنع الذي يتواجد بغابة المنطقة.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى زوال اليوم الخميس، عقب توصل مركز الدرك لبلدية القليعة بإخبارية تفيد تواجد أحد الأشخاص المشتبه فيهم بتسيير أحد المصانع التقليدية لصنع ماء الحياة المسكرة بغابة منطقة أدمين قرب حي لمزار بآيت ملول في الحدود مع منطقة القليعة.

وأفادت مصادر مطلعة، أن المشتبه به لاذ بالفرار إلى وجهة غير معلومة رغم تحديد هويته من طرف رجال الدرك بالقليعة، حيث تم ترصد جميع التحركات بجانب المصنع قبل مداهمته، ليعثر رجال الدرك على براميل تستعمل في تخمير المواد الأولية لصناعة المسكر، وحماران لنقل المادة بعد صناعتها نظرا لصعوبة المسالك الطرقية داخل الغابة.

وجاءت عملية الحجز على أربعة أطنان من المادة بعد تنسيق بين القيادة الجهوية والإقليمية للدرك الملكي، مع سرية مدينة القليعة، حيث مازالت التحريات جارية لتوقيفه منذ الحجز عن الكمية التي وصفت بالكبيرة والمهمة.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الدرك الملكي القضية الحجز الصناعة الحياة المذكرة شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل:هادشي ليبقا..مسؤول يهدد بإضرام النار في جسده أمام باشوية برشيد و هذه التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل:هادشي ليبقا..مسؤول يهدد بإضرام النار في جسده أمام باشوية برشيد و هذه التفاصيل

مؤلم..مسخوط الوالدين عنف الأم ديالو وهددها بالسلاح الأبيض في أكادير..شوفو شنو وقع ليه | حوادث و حقوق

مؤلم..مسخوط الوالدين عنف الأم ديالو وهددها بالسلاح الأبيض في أكادير..شوفو شنو وقع ليه

مقدم مشا فيها بسبب الرشوة وها أشنو كان كيدير | حوادث و حقوق

مقدم مشا فيها بسبب الرشوة وها أشنو كان كيدير

مثير.. هذا هو مصير أحد أكبر مروجي قرقوبي الحب ملقب بـ السنور في أكادير | حوادث و حقوق

مثير.. هذا هو مصير أحد أكبر مروجي قرقوبي ''الحب'' ملقب بـ ''السنور'' في أكادير

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

النشرة الاقتصادية : 12 يناير 2016 | إيكو بالعربية
منذ 14 دقيقة

النشرة الاقتصادية : 12 يناير 2016

خبر اليوم : عادات و تقاليد رائعة في احتفالات المغاربة بالسنة الأمازيغية 2967 | خبر اليوم

خبر اليوم : عادات و تقاليد رائعة في احتفالات المغاربة بالسنة الأمازيغية 2967

بيناتنا : واش بصح الفايسبوك والواتساب و التويتر كيخلقو مشاكل بين الأزواج؟ | بيناتنا

بيناتنا : واش بصح الفايسبوك والواتساب و التويتر كيخلقو مشاكل بين الأزواج؟

أول منصب للسعادة في المغرب | بــووز

أول منصب للسعادة في المغرب

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالصور...الدرك الملكي يحجز أربعة أطنان من ماء الحياة بمصنع بغابة مدينة إنزكان | حوادث و حقوق
منذ 3 دقائق

بالصور...الدرك الملكي يحجز أربعة أطنان من ''ماء الحياة'' بمصنع بغابة مدينة إنزكان

الفنانة الإماراتية أحلام كاعية على قبل سعد لمجرد وها أشنو قالت عليه عاوتاني | ثقافة و فنون

الفنانة الإماراتية أحلام كاعية على قبل سعد لمجرد وها أشنو قالت عليه عاوتاني

عاجل:هادشي ليبقا..مسؤول يهدد بإضرام النار في جسده أمام باشوية برشيد و هذه التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل:هادشي ليبقا..مسؤول يهدد بإضرام النار في جسده أمام باشوية برشيد و هذه التفاصيل

الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تمنح التفويض الكامل لابن كيران للتفاوض حول مجلس النواب | بوليتيك

الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تمنح التفويض الكامل لابن كيران للتفاوض حول مجلس النواب

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.