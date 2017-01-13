 الفنانة الإماراتية أحلام كاعية على قبل سعد لمجرد وها أشنو قالت عليه عاوتاني ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الفنانة الإماراتية أحلام كاعية على قبل سعد لمجرد وها أشنو قالت عليه عاوتاني | ثقافة و فنون

الفنانة الإماراتية أحلام كاعية على قبل سعد لمجرد وها أشنو قالت عليه عاوتاني

عاجل:هادشي ليبقا..مسؤول يهدد بإضرام النار في جسده أمام باشوية برشيد و هذه التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل:هادشي ليبقا..مسؤول يهدد بإضرام النار في جسده أمام باشوية برشيد و هذه التفاصيل

الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تمنح التفويض الكامل لابن كيران للتفاوض حول مجلس النواب | بوليتيك

الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تمنح التفويض الكامل لابن كيران للتفاوض حول مجلس النواب

مؤلم..مسخوط الوالدين عنف الأم ديالو وهددها بالسلاح الأبيض في أكادير..شوفو شنو وقع ليه | حوادث و حقوق

مؤلم..مسخوط الوالدين عنف الأم ديالو وهددها بالسلاح الأبيض في أكادير..شوفو شنو وقع ليه

البام لن يقدم أي مرشحا لرئاسة مجلس النواب | بوليتيك

''البام'' لن يقدم أي مرشحا لرئاسة مجلس النواب

عاجل: وفاة مغربية في سقوط طائرة مصرية وهذا موعد وصول جثمانها | مجتمع

عاجل: وفاة مغربية في سقوط طائرة مصرية وهذا موعد وصول جثمانها

عاجل: وزارتا الداخلية والصناعة والتجارة تدعوان إلى احترام ضوابط تركيب واستعمال سخانات الماء | مجتمع

عاجل: وزارتا الداخلية والصناعة والتجارة تدعوان إلى احترام ضوابط تركيب واستعمال سخانات الماء

شروط جديدة ومعقدة لدخول مدينتي سبتة ومليلية، وهذه هي التفاصيل | مجتمع

شروط جديدة ومعقدة لدخول مدينتي سبتة ومليلية، وهذه هي التفاصيل

عاجل: بنكيران يجتمع غدا بالعماري وأخنوش وشباط ولشكر والعنصر وبنعبد الله وآخرين... وها علاش | بوليتيك

عاجل: بنكيران يجتمع غدا بالعماري وأخنوش وشباط ولشكر والعنصر وبنعبد الله وآخرين... وها علاش

هاشنو ربحنا من بنكيران : حكومة في حكم

الفنانة الإماراتية أحلام كاعية على قبل سعد لمجرد وها أشنو قالت عليه عاوتاني

بتاريــخ : 13 يناير 2017 / 00:30 الفنانة الإماراتية أحلام كاعية على قبل سعد لمجرد وها أشنو قالت عليه عاوتاني | ثقافة و فنون
الفنانة الإماراتية أحلام كاعية على قبل سعد لمجرد وها أشنو قالت عليه عاوتاني
في خرجة أخرى جديدة، أثارت الفنانة الإماراتية أحلام قضية سعد لمجرد، الذي مازال يعاني الأمرين في سجن فلوري بباريس، بتهمة محاولة اغتصاب فتاة فرنسية.

شوف تيفي

في خرجة أخرى جديدة، أثارت الفنانة الإماراتية أحلام قضية سعد لمجرد، الذي مازال يعاني الأمرين في سجن فلوري بباريس، بتهمة محاولة اغتصاب فتاة فرنسية.

وطلبت المطربة أحلام من جمهورها طمأنتها بأخبار إيجابية عن "المعلم"، الذي يعيش ظروفا صعبة بالسجن الفرنسي، حيث أطلقت تغريدة مؤثرة "طمنونا على الغالي سعد لمجرد الله يفرجها عليه يارب، إذا عندكم أخبار طيبة علمونا، اليوم طول الوقت في بالي، ادعوه له ولا تنسوه بالدعاء".

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

أحلام فن سعدلمجرد باريس سجن فرنسا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

الإعلام الجزائري يهلل بخطوة شفيق السحيمي وها علاش | ثقافة و فنون

الإعلام الجزائري يهلل بخطوة شفيق السحيمي وها علاش

بالفيديو: عشاق سميرة سعيد يُفاجئون الديڤا في عيد ميلادها | ثقافة و فنون

بالفيديو: عشاق ''سميرة سعيد '' يُفاجئون ''الديڤا'' في عيد ميلادها

سكــــــــــــوب:عشيقة سعد لمجرد حرڭات الفيزا وبقات ففرنسا | ثقافة و فنون

سكــــــــــــوب:عشيقة سعد لمجرد حرڭات الفيزا وبقات ففرنسا

عاجل..وفاة الفنانة المصرية بطلة مسرحية العيال كبرت | ثقافة و فنون

عاجل..وفاة الفنانة المصرية بطلة مسرحية ''العيال كبرت ''

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

النشرة الاقتصادية : 12 يناير 2016 | إيكو بالعربية
منذ 13 دقيقة

النشرة الاقتصادية : 12 يناير 2016

خبر اليوم : عادات و تقاليد رائعة في احتفالات المغاربة بالسنة الأمازيغية 2967 | خبر اليوم

خبر اليوم : عادات و تقاليد رائعة في احتفالات المغاربة بالسنة الأمازيغية 2967

بيناتنا : واش بصح الفايسبوك والواتساب و التويتر كيخلقو مشاكل بين الأزواج؟ | بيناتنا

بيناتنا : واش بصح الفايسبوك والواتساب و التويتر كيخلقو مشاكل بين الأزواج؟

أول منصب للسعادة في المغرب | بــووز

أول منصب للسعادة في المغرب

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

الفنانة الإماراتية أحلام كاعية على قبل سعد لمجرد وها أشنو قالت عليه عاوتاني | ثقافة و فنون
منذ 29 دقيقة

الفنانة الإماراتية أحلام كاعية على قبل سعد لمجرد وها أشنو قالت عليه عاوتاني

عاجل:هادشي ليبقا..مسؤول يهدد بإضرام النار في جسده أمام باشوية برشيد و هذه التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل:هادشي ليبقا..مسؤول يهدد بإضرام النار في جسده أمام باشوية برشيد و هذه التفاصيل

الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تمنح التفويض الكامل لابن كيران للتفاوض حول مجلس النواب | بوليتيك

الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تمنح التفويض الكامل لابن كيران للتفاوض حول مجلس النواب

مؤلم..مسخوط الوالدين عنف الأم ديالو وهددها بالسلاح الأبيض في أكادير..شوفو شنو وقع ليه | حوادث و حقوق

مؤلم..مسخوط الوالدين عنف الأم ديالو وهددها بالسلاح الأبيض في أكادير..شوفو شنو وقع ليه

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.