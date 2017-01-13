الفنانة الإماراتية أحلام كاعية على قبل سعد لمجرد وها أشنو قالت عليه عاوتاني ﻿

في خرجة أخرى جديدة، أثارت الفنانة الإماراتية أحلام قضية سعد لمجرد، الذي مازال يعاني الأمرين في سجن فلوري بباريس، بتهمة محاولة اغتصاب فتاة فرنسية.

شوف تيفي

في خرجة أخرى جديدة، أثارت الفنانة الإماراتية أحلام قضية سعد لمجرد، الذي مازال يعاني الأمرين في سجن فلوري بباريس، بتهمة محاولة اغتصاب فتاة فرنسية.

وطلبت المطربة أحلام من جمهورها طمأنتها بأخبار إيجابية عن "المعلم"، الذي يعيش ظروفا صعبة بالسجن الفرنسي، حيث أطلقت تغريدة مؤثرة "طمنونا على الغالي سعد لمجرد الله يفرجها عليه يارب، إذا عندكم أخبار طيبة علمونا، اليوم طول الوقت في بالي، ادعوه له ولا تنسوه بالدعاء".



