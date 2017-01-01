عاجل:هادشي ليبقا..مسؤول يهدد بإضرام النار في جسده أمام باشوية برشيد و هذه التفاصيل ﻿

هدد عون سلطة ملحق بباشوية برشيد، مساء اليوم الخميس، بإضرام النار في نفسه، قبل أن يتدخل باشا المدينة لثنيه عن ذلك.

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هدد عون سلطة ملحق بباشوية برشيد، مساء اليوم الخميس، بإضرام النار في نفسه، قبل أن يتدخل باشا المدينة لثنيه عن ذلك.

وأفادت السلطات المحلية لإقليم برشيد بأن عون السلطة أقدم، وهو في حالة نفسية غير عادية، على صب مادة قابلة للاشتعال على جسده، مهددا بإضرام النار في نفسه، ودون الإفصاح عن دواعي إقدامه على هذا الفعل، قبل أن يتدخل باشا المدينة لثنيه عن ذلك.

وأضافت أنه حسب المعطيات الأولية، فإن أسباب إقدام عون السلطة على ذلك تعود إلى خلافات شخصية مع عدد من زملائه بالعمل.

وأشار إلى أنه تم فتح بحث إداري في الموضوع لمعرفة الأسباب الحقيقية التي جعلت عون السلطة يقوم بهذه الأفعال.